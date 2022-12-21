Грядет 22,12.2022, "день шести двоек": Ванга боялась даже "пяти двоек", астрологи ждут гибели мира

Астрологи ждут гибели мира Фото: Shutterstock

Два года назад человечество с ужасом ожидало наступления «дня пяти двоек» - 22.12.2020. Ванга напугала. Обещала - еще в далекие 80-е годы прошлого века, что случится нечто страшное – произойдут какие-то катастрофические события, от которых пострадает всё человечество. «Секретное пророчество» легендарной болгарской провидицы обнародовал в эфире Первого канала некто Сергей Косторной - журналист, назвавший себя близким знакомым провидицы. Но ничего ужасного так и не произошло – ни в том году, ни в следующем, хотя «двоек» хватало. «Знаменательных» дней выпадало несколько – и в 2020, и в 2021 году.

А 2022 год вообще стал особенно богат на «двойки» – их в каждом месяце по пять штук набиралось. А ничего особенного не происходило. Дело шло к тому, что бабушка ошиблась.

Ныне грядет день аж «шести двоек» - он же, так совпало, и самый короткий день в году – зимнее солнцестояние, выражаясь астрономически. Мистики паникуют. И снова ждут чего-то страшного – страшнее, чем в любой день «пяти двоек». Но чего? Никто толком не знает. Но известно, что не произойдет точно.

В Землю не врежется астероид, способный ее погубить. Опасные – все на учете. Как свидетельствуют астрономы, в нашу планету пока ни один не метит. 22.12.2022 с ней сблизятся четыре глыбы, одна из которых 160-метровая, но все пролетят мимо на приличном расстоянии.

Землю не погубит чудовищная солнечная вспышка. На Солнце ничего катастрофического в конкретный момент не происходит. Оно, конечно, может внезапно полыхнуть, но должно пройти время, что выброшенное вещество достигло нашей планеты и каким-то образом её подпалило – как в блокбастере

«Знамение». 22.12.2022 такого точно уже не будет.

Жизнь на Земле мог бы уничтожить взрыв сверхновой, расположенной где-нибудь поблизости в пределах 30 световых лет. Но таких «кандидатов» астрономы не видят.

Пандемия COVID-19, конечно, многих уморила, но человечество даже не уполовинило - вопреки прогнозам.

А вот опасность начала ядерного конфликта сохраняется. Ведь достаточно кнопку нажать - минутное дело. Мировой ядерной войны мистики и боятся больше всего. Вдруг у кого-то нервы не выдержат. Или по ошибке.

Впрочем, многие верят, что благоразумие победит. Подождем 23.12. 2022 – «пять двоек» все-таки. Не шесть. Да и Ванга, про «шесть двоек» ничего такого страшного не говорила. Страхи мнительные люди распускают, пользуясь поводом. А вот, к примеру, был день 22.02.2022 – и нечего страшного не произошло. Бог даст, и сейчас пронесет.

КСТАТИ

Будет и «семь двоек»

Ровно 10 лет прошло с тех, пор, как должен был бы наступить конец света 22.12.2012. Его ждали, ссылаясь на календарь индейцев майя. Но не дождались. Боялись сильно.

Наверняка неспокойно будет и потомкам 22.02.2222 и 22.12.2222 – «семь двоек»! Страшно даже подумать, как они справятся со своими страхами. Если цивилизация не сгинет раньше, конечно.