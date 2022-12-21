Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 декабря 2022 11:10

Причина смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина: музыкант умер от хронического заболевания

Причиной смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина стало хроническое заболевание
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Причиной смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина стало хроническое заболевание

Причиной смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина стало хроническое заболевание

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 21 декабря лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун сообщил в соцсетях трагическую новость — ушел из жизни гитарист коллектива Антон Хабибулин. Ему было 44 года.

Музыкант присоединился к рок-группе в 2016 году, с тех пор регулярно репетировал, записывался и выступал вместе с «Танцами минус». Кроме того, он преподавал в одной из музыкальных школ Москвы.

Как удалось выяснить KP.RU, сердце Антона не выдержало операции, которую ему проводили 20 декабря.

- Это случилось вчера в 21.00, в одной из московских больниц, - пояснила KP.RU Марина Калинкина, директор коллектива «Танцы минус». - У Антона долгое время было хроническое заболевание, и по этому поводу проводилась операция. В результате которой его не стало.

- Можно ли говорить о виде болезни? Это могло быть связано с осложнениями или коронавирусом?

- Нет, с коронавирусом это никак не связано. Просто хроническое заболевание. Теперь уже не имеет значения, какое именно.

- Когда состоится — и будет ли — церемония прощания с артистом?

- Да, конечно. В настоящий момент мы этим как раз и занимаемся. Обо всем сообщим в соцсетях группы.

Чуть позже стало известно, что прощание с Антоном Хабибулиным состоится в пятницу, 23 декабря в ритуальном зале Митинского крематория в 11.00.

До работы в «Танцы минус» Антон Хабибулин сотрудничал с Павлом Артемьевым («Фабрика звезд»), группами «СБПЧ» и «Моральный кодекс».

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ