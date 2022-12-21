Twitter помогал Пентагону проводить тайные психологические операции

Twitter дал добро и обеспечил особую защиту кампаниям Пентагона, направленных на осуществления психологического влияния в Интернете Фото: REUTERS

Последняя порция документов, раскрывающая подноготную работы Twitter до приобретения этой соцсети Илоном Маском, подтвердила, что Интернет-гигант помогал американским военным в проведении секретной психологической кампании, получившей название PsyOp.

Подтверждения этому нашел и изучил журналист-расследователь Ли Фан. Его публикацией с итогами расследования поделился в своем аккаунте Илон Маск.

При этом Фан подчеркнул, что Маск не принимал участия в проверке документации и вообще никак не вмешивался в процесс.

Предыдущее руководство Twitter на протяжении многих лет неоднократно заявляло, что «прилагает усилия для обнаружения и пресечения манипуляций в соцсети, исходящими со стороны правительственных органов».

- Но тайно Twitter дал добро и обеспечил особую защиту кампаниям Пентагона, направленных на осуществления психологического влияния в Интернете. – рассказал Фан. – Военные выдавали себя за несуществующих людей, и Twitter их не блокировал. Некоторые аккаунты до сих пор остаются активными.

Владельцы таких аккаунтов писали о военных приоритетах США на Ближнем востоке, раскручивали маховик антииранской пропаганды, продвигали идею о справедливой войне в Йемене, утверждали, что точечные удары американских войск поражают лишь террористов.

- Высокопоставленные менеджеры Twitter были хорошо осведомлены о наличии обширной сети поддельных учетных записей, осуществлявших скрытую пропаганду по требованию Пентагона, и никогда не блокировали эти аккаунты. – добавил Фан.

Также он рассказал, что многим из таких аккаунтов предоставлялся особый тег, не требовавший т.н. «синей галочки», которую Twitter присваивает проверенным аккаунтам; и сообщения, опубликованные в них, с высокой долей вероятности становились трендовыми.

Ранее аналогичные секретные кампании были разоблачены в других социальных сетях – Facebook (принадлежит запрещенной в РФ Meta), Telegram и пр.