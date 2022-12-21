В Москве прошла презентация «Манифеста гармоничного развития»

Презентация «Манифеста гармоничного развития» Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

21 декабря в информационном агентстве ТАСС состоялась презентация «Манифеста гармоничного развития», подготовленного авторским коллективом ученых Российского государственного социального университета и Всероссийского общества охраны природы.

«Сегодня нам важно определить пути гармоничного развития страны, с сохранением традиционных ценностей, отвергая слепое копирование идеалов западного общества потребления – заявил один из авторов Манифеста, первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.- Важно позаимствовать на Западе те решения и технологии, которые будут работать на развитие России, но подходить к этому процессу следует критически. В отечественной истории есть опыт глубокого осмысления, а главное – успешной реализации гармоничного развития, основанного на принципах великого мыслителя Владимира Вернадского. По сути все успешно реализованные проекты последних ста лет – план ГОЭРЛО, советский атомный проект, индустриализация основаны на его мировоззрении».

По мнению Джомарта Алиева, сегодняшние геополитические процессы дают возможность пересмотра подходов к существующему миропорядку, действуя сообразно своим интересам и отстаивая свои приоритеты, столь значимые для России.

«В Манифесте мы дополняем идею развития «зеленой экономики», предлагая использовать её с учетом специфики и принесения максимальной пользы для долгосрочного, успешного, гармоничного развития российской экономики, - отметил соавтор Манифеста, посол доброй воли ООН, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. - Россия является одним из ключевых игроков мировой финансовой, зелёной повестки, убежден нам есть, что показать и что представить по данному направлению всему миру».