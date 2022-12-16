Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках»: Новые рекорды близко!

Фишкой здания стали витражное остекление и зеркальный потолок в тренировочных залах. Фото: Департамент строительства г. Москвы

Олимпийский комплекс «Лужники» продолжает расширяться. В огромном спортивном кластере за последние годы реконструировали Большую спортивную арену, построили Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дворец водных видов спорта и канатную дорогу. Накануне Дня города в этом году к ним добавился Международный центр самбо и Международный центр бокса. Его открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По своему наполнению здание не похоже ни на один спорткомплекс в мире. Столичный центр полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований мирового уровня.

«При проектировании мы учитывали опыт наших коллег, например, похожие объекты есть во Франции - в Национальном центре дзюдо в Париже, и в институте дзюдо Кодокан в Японии, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Однако в этих центрах отсутствуют блоки реабилитации и бассейны, комнаты отдыха для спортсменов, универсальные спортивные залы для игровых видов спорта. А в нашем центре есть все эти помещения».

КСТАТИ

В столице строятся не только крупные спортивные сооружения для профессионалов, но и районные спортцентры, в которых могут тренироваться все желающие. Например, в ближайшие годы планируют возвести более 20 таких физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) с бассейнами. Например, в 2023 году - на Алтуфьевском шоссе в Бибиреве, в 2024 году - на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в Зябликове, а также на улице Лескова в Бибиреве. Сейчас проектируется ФОК на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Борцовские ковры и зеркальный потолок

Центры самбо и бокса разместились под одной крышей и связаны общим фасадом. Но работают каждый сам по себе - с отдельными входами, тренировочными зонами, администрацией, паркингом и всем остальным. Фишка семиэтажного здания - витражное остекление и впервые использованный для спортивного сооружения зеркальный акустический потолок. Благодаря наклонным панелям из нержавеющей стали с эффектом отражения можно с улицы наблюдать за спортсменами.

Для самбистов - зал для соревнований на три борцовских ковра с трибунами на 1600 зрителей и зеркальный тренировочный зал также с тремя коврами на две борцовские зоны каждый. Для боксерских поединков - зал на два ринга с трибунами на 2000 зрителей и специальными местами для маломобильных зрителей.

Новый комплекс оснащен оборудованием для видеотрансляции соревнований, в том числе и с функцией подключения прямого эфира.

Музей побед

В каждом центре разместили еще много всего необходимого для занятий и отдыха. Например, в обоих сооружениях открыли:

• тренажерный зал;

• универсальный спортивный зал по игровым видам спорта 30 на 18 метров (баскетбол, волейбол, бадминтон и другие виды);

• спортивно-оздоровительный бассейн 25 на 11 метров на шесть дорожек;

• хаммам, крио- и инфракрасные сауны;

• медико-восстановительный центр с физиотерапевтическим, процедурным, массажным и диагностическим кабинетами, залом лечебной физкультуры;

• конференц-зал на 200 человек.

Кроме того, в центре самбо работает музей. В нем можно увидеть экспонаты, посвященные развитию и становлению самбо, начиная с 1930-х годов и до наших дней. В том числе кубки и медали, грамоты, уникальные фотографии, методологические материалы. В коллекции представлены личные вещи основоположников самбо - Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова, Анатолия Харлампиева.

Миссией и задачей музея самбо являются:

• Сохранение историко-духовного и культурного наследия отечественного вида спорта - самбо.

• Сохранение памяти о выдающихся людях, внесших вклад в становление, развитие и популяризацию самбо.

• Подготовка и ведение образовательной деятельности.

Музей Международного центра самбо демонстрирует надежность, стабильность учреждения и подчеркивает осознанное отношение к истории, культуре и традициям, фиксирует достигнутые результаты. Это сочетание традиционного музея с современными интерактивными технологиями; место сохранение памяти и среда для встреч и общения.

Центры самбо и бокса стали базой для подготовки воспитанников учреждений Москомспорта - членов сборных команд и новичков. Помимо состязаний и тренировок, в комплексе проводятся теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.