Транспортный узел «Некрасовка» украсили ландшафтным парком с амфитеатром

В зеленой зоне высадили более 20 тысяч взрослых деревьев и кустарников вокруг игровой площадки и амфитеатра.

На юго-востоке столицы этой осенью появилась еще одна комфортная зеленая территория. Около станции метро «Некрасовка» создан новый ландшафтный парк площадью 4,5 гектара. Его разместили между Рождественской и Покровской улицами в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Некрасовка».

«Благоустроенные зоны внутри кварталов в недалеком будущем позволят стать Москве еще более зеленым и экологически чистым городом, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В целом благодаря городским программам в каждом районе для москвичей значительно увеличится доступность объектов инфраструктуры. У жителей Москвы появится свое пространство для различных видов отдыха, где будет все необходимое: детские площадки, разделенные по возрастам, спортивные и воркаут-площадки для занятий спортом, пешеходные и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, зоны для выгула собак».

Рафик Загрутдинов.

Сейчас в Некрасовке рядом с многофункциональной общественной зоной возводят также самую крупную в районе тренировочную базу для любителей и профессионалов. На площади более 21 тысячи квадратных метров появится Дворец спорта с 12 функциональными зонами.

АЛЛЕИ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ДЕТСКИЕ ГОРКИ

Заросший пустырь у метро «Некрасовка» превратился в город-сад. Красивым общественным пространством могут пользоваться как пассажиры ТПУ, так и местные жители. Над пешеходными дорожками в некоторых местах поставили деревянные арки-навесы. По крытым аллеям можно с комфортом в любую погоду дойти до метро или к автобусным остановкам. Причем маршруты прокладывались так, чтобы отдыхающие в парке и те, кто идет в подземку, не пересекались и не мешали друг другу. К ним добавили и закольцованные маршруты из гравийных дорожек для бега и променада.

В центре основных маршрутов построили амфитеатр с удобными лавочками. Рядом - сухой фонтан с интеллектуальной системой управления. Вокруг выросли холмы среди деревьев с цветниками. Кстати, здесь высадили всего более 20 тысяч крупномеров и кустарников, адаптированных под климат средней полосы России.

Для освещения парка поставили фонари с энергосберегающими светильниками. В разных местах появились деревянные павильоны-беседки со столом и скамейкой. В них можно проводить мастер-классы, читать книжки или просто отдыхать на свежем воздухе.

Детские и спортивные площадки вымостили специальным травмобезопасным покрытием. Комплексы для игр - с горками, качелями, песочницами, лазалками. А для спорта - с зонами для катания на скейте, роликах и отработки трюков. Там же устроили оздоровительный уголок для ходьбы по тактильным дорожкам, выложенным крупной и мелкой галькой, щепой деревьев, еловыми шишками.

Кроме того, вдоль части парка, выходящей на Покровскую улицу, разместили шумозащитный экран. Проезжающие машины теперь не мешают посетителям своим шумом.

АРЕНА ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Строящийся рядом Дворец спорта откроют не только для профессиональных атлетов, но и для всех желающих.

Некрасовка уже в 2023 году станет местом новых спортивных достижений. На трех этажах строящегося около парка Дворца спорта появятся:

• плавательный бассейн 25х16 метров на 8 дорожек с глубиной 1,2 - 1,8 метра и с трибунами на 150 зрителей;

• малый бассейн 10х6 метров - для обучения плаванию детей в возрасте 7 - 10 лет;

• ледовая арена 30х60 метров с трибунами на 500 зрителей;

• универсальный игровой зал для баскетбола, мини-футбола, гандбола, волейбола, тенниса с трибунами на 150 зрителей;

• тренажерный зал с универсальными тренажерами для проработки всех групп мышц, кардиозоной и зоной свободных весов, в котором одновременно смогут заниматься более 30 человек;

• гимнастический зал для ритмической гимнастики и хореографии;

• хореографический зал с зонами разминки и растяжки, зеркальными панелями и шведскими стенками;

• зал единоборств с двумя коврами, каждый из которых диаметром 7 метров, для занятий по вольной и греко-римской борьбе, самбо и восточным единоборствам;

• зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта - со скалодромом на три тренировочные дорожки с зацепами, накладными рельефами, фингербордами и страховкой, каркасным скейт-парком, имитирующим препятствия городской среды. Здесь также можно проводить занятия BMX, скейтбордингом, роллерблейдингом и самокатным спортом;

• шахматный клуб, конференц-зал и кафе.

Для тренировок на улице рядом со спорткомплексом обустроят зону воркаута, игровую площадку для футболистов, волейболистов, баскетболистов, а также скейт-парк и атлетическую дорожку. По соседству откроют парковку на 148 машино-мест, в том числе и для автобусов, перевозящих спортивные команды.

КСТАТИ

Дворец спорта «Некрасовка» станет площадкой для подготовки молодых спортсменов по хоккею, плаванию, шорт-треку, волейболу, гандболу, шахматам и единоборствам. В свободное от тренировок профессионалов время в спорткомплексе будут заниматься все желающие.