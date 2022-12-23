300 лет столице Урала: отметят с «Эрмитажем» и белой медведицей

К празднику в городе запустили первый в России междугородний трамвай. Фото: Алина ШЕШЕНЯ

Трехсотлетие столицы Урала — событие всероссийского масштаба: указ о его праздновании Владимир Путин подписал еще в 2018 году. Готовиться к юбилею Екатеринбург начал задолго до торжественной даты.

В план работ включили больше сотни пунктов: благоустройство улиц, строительство объектов дорожной и социальной инфраструктуры, капремонт ключевых объектов, модернизацию в сфере транспорта и многое другое.

Большинство проектов удалось реализовать к концу 2022 года.

ТЕПЕРЬ НА УРАЛЕ ЕСТЬ ЭРМИТАЖ

В центре Екатеринбурга сохранился дом купца Бардыгина 1912 года постройки. Сюда в годы Великой Отечественной войны перевезли коллекцию Государственного Эрмитажа из Ленинграда. После в здании была картинная галерея. К юбилею города ее решили «реформировать»: сделать частью того самого Эрмитажа и вписать в контекст уральского искусства. Так появился культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». На трех этажах выставочные залы и пространства: есть постоянная экспозиция предметов западноевропейского искусства, привозят временные выставки.

Самый длинный мост Екатеринбурга (254,95 м) — Макаровский — давно ждал реконструкции. Он соединяет два берега, которые разделяет главная река города — Исеть. К юбилею его, можно сказать, построили заново — и практически не останавливая движения, лишь частями перекрывая проезд. Мост стал шире: был четыре, стал шесть полос. А в этом году благоустроили съезды и сделали эффектную подсветку: у нее 19 сценариев работы, которые связаны с главными праздниками — Новым годом, Днем Победы, Днем города и другими.

Самый длинный мост города заиграл новыми красками. Фото: Юрий ЛОМАКИН

Еще один мегапроект 2022 года — трамвай между двумя городами. У такого есть аналоги в мировой практике, но в России до сих пор никто не осмелился. Новая ветка соединяет уральскую столицу с Верхней Пышмой — 8,6 км пути, 14 остановок. На маршрут поставили низкопольные трамваи «Львенок»: в салоне климат-контроль, откидные платформы для удобства заезда людей на инвалидных креслах. Каждый вагон может перевозить до 155 пассажиров. К слову, в городе также строят трамвайные ветки в Академический район и микрорайон Солнечный.

К юбилею в Екатеринбурге создали креативный логотип праздника.

НА ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА ПРИЕДЕТ МИЛЛИОН ГОСТЕЙ

В августе 2023 года Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. В городе-миллионнике ждут до 1,2 млн гостей. К старту соревнований завершат реконструкцию легкоатлетического стадиона и построят еще один корпус на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец».

И конечно, какой юбилей без культурной программы. Весь предстоящий год в столице Урала будут проходить масштабные городские фестивали, выставочные проекты и театральные премьеры. А вот программу самого Дня города, кульминацию торжеств, пока держат в секрете. Но без концертов, спектаклей и мультимедийных инсталляций дело точно не обойдется.

Медведицу Хатангу нашли на Северной Земле истощенным медвежонком. Теперь она живет в новом вольере в Екатеринбургском зоопарке. Фото: Алина ШЕШЕНЯ

НА ЗАМЕТКУ

Что еще успели сделать для подготовки к юбилею

Построили девять современных школ, благоустроили семь общественных пространств: парки, скверы, участок набережной. Достроили ЕКАД — окружную автодорогу. В зоопарке Екатеринбурга поселилась белая медведица Хатанга, для которой был полностью реконструирован вольер.

СКАЗАНО!

«Ключевая задача — завершить все основные инфраструктурные проекты, которые у нас запланированы. Их очень ждут наши горожане. В течение всего года традиционные мероприятия, новые инициативы будем проводить под знаком празднования 300-летия Екатеринбурга. Основную оценку нам будут ставить жители, а мы приложим все усилия, чтобы эта работа была выполнена на отлично».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов о юбилее города.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

КОНКРЕТНО

Самые важные проекты Екатеринбурга, которые закончат в юбилейном году

Установят стелу «Город трудовой доблести» — звание город получил в 2020-м.

Выпустят памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие основания г. Екатеринбурга» в серии «Города».

Построят две школы и отремонтируют три детских сада.

Благоустроят участок набережной реки Исеть, часть Преображенского парка, Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный.

Реконструируют парк Литературного квартала, отремонтируют «Объединенный музей писателей Урала».

Обновят троллейбусный парк: 45 машин большой вместимости, которые могут работать не только от контактной сети, но и аккумуляторов.