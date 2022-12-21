Пора возрождать села!

Кто-то скажет, что Россия переживает сейчас очень сложный период.

А кто-то, как об этом высказалась заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, назовет этот отрезок нашей истории «окном бесконечных возможностей». Для науки, для молодежи наступило время реализации накопленного исследовательского потенциала. По мнению приглашенного в «КП» спикера, нужно лишь грамотно ускорить момент трансформации опыта фундаментальной науки в конкретные результаты развития отраслей и в конкретные сельхозпродукты. Этот процесс координируют Минсельхоз, Минтруда и Миннауки РФ. Агрокомплекс продолжает развиваться, несмотря на уже привычную за предыдущие десятилетия турбулентность. Периодически экономика страны на разных этапах и в разных отраслях, конечно, пробуксовывает, как трактор, застрявший в раскисшем после дождя поле, но все равно, лязгая и скрежеща гусеницами, движется по заданной траектории. Сегодня вектор развернут в сторону мощного развития сельского хозяйства.

В связи с санкциями закрылись двери, в которые мы столько лет стучались за семенами и комплектующими для агротехники, зато открываются другие. Возникают новые для страны тенденции, которые нужно постараться максимально эффективно использовать.

Для реализации вышеперечисленных задач прежде всего нужны кадры. Проблема рабочих кадров для села была и остается. Но она решается.

Кто сегодня поедет в деревню?

Большие надежды возлагаются на недавно принятую программу «Кадры для села», которая стартует в 2023 году и будет способствовать созданию команды молодых специалистов для трудоустройства в селах.

Первое чтение прошел и законопроект «О целевой подготовке кадров», по которому абитуриент может выбирать не просто вуз, но и место будущей работы. Кстати, Минсельхоз РФ давно предоставляет субсидии тем сельхозтоваропроизводителям, которые платят за обучение студентов и их дальнейшее трудоустройство. По этой программе компенсируется до 90% затрат.

Как добавила Екатерина Харченко, 54 российских вуза, региональные колледжи и техникумы также работают над решением кадровой задачи. Нынешняя тенденция такова: почти повсеместно крупный бизнес берет в подшефные среднее специальное учебное заведение, например, какой-нибудь аграрный колледж, и растит для себя смену, отстраивая не только современное здание, но и выстраивая содержание образовательных программ под свои потребности.

Но аграрное образование нуждается в популяризации, причем со школьной скамьи, чтобы в сельхозвузы тоже шли сильные учащиеся, которые бы видели в этом направлении для себя перспективу. Крупный бизнес, как лицо, заинтересованное в стимулировании этих процессов, организовывает для молодежи массу мероприятий по «прокачке компетенций» и расширению профессиональных горизонтов.

– Так, Россельхозбанк проводит конкурс «Агролидер», в котором молодые могут продемонстрировать свои управленческие компетенции и понять, что есть карьерные траектории и что можно построить свой профессиональный маршрут, – рассказывает Екатерина Харченко. – А совместный проект Минтруда и Минсельхоза «Я в Агро» дает возможность учащимся подрабатывать по специальности во время учебы и выбрать себе место для дальнейшей трудовой деятельности. Кроме того, вузы так выстраивают образовательный график, чтобы было как можно больше практической подготовки, чтобы со 2-го и 3-го курса ребята уже смогли работать на предприятиях.

Урожая хватит всем

Голода в России эксперты не предвещают. Год был вполне урожайным (некоторые специалисты оценивают его вообще как рекордный), и даже дожди во время уборочной кампании большого урона не нанесли. К тому же меры господдержки аграриям в уходящем 2022-м были оказаны беспрецедентные, что тоже сказалось на результате.

На аграрную отрасль из казны в общей сложности было выделено 486 млрд рублей – небывалая сумма инвестиций в сельское хозяйство за всю историю аграрной России.

– Не без удовольствия замечу, что в последнее время год от года отрасль бьет рекорды, – комментирует ситуацию заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. – В частности, в этом году собрано более 155 млн тонн зерновых. Это стало возможным благодаря усилиям аграриев, благоприятной погоде и тому, что были увеличены посевные площади, которые дали хороший прирост.

По мнению Юлии Оглоблиной, введение земель в сельхозоборот – основная точка роста АПК. На три ближайших года средства на это в бюджете уже заложены. Фермерские хозяйства тоже могут подключаться к этому процессу.

Новая мера поддержки в виде отдельного федерального проекта ожидает и овощеводов и картофелеводов. Участниками проекта могут стать и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). До сих пор ЛПХ были обделены вниманием государства. Теперь же благодаря льготному кредитованию и внесенным в сельхозпрограммы поправкам регионы способны содействовать крестьянам-подвижникам на местах.

Кроме того, предстоит развитие отечественной селекции на основе собственной семенной базы и дальнейшая модернизация сельхозтехники. В условиях санкций приходится самим браться за производство комплектующих и выведение коллекционных семян.

И по-прежнему требуется нарастить производство мясного и молочного скотоводства.

Кто накормит

В конференции «КП» также приняли участие Александр Ведехин, владелец сыроварни «Сыр Уездный дар»; Милена Губенко, председатель СППК «Тульская Ягодная Компания»; Алексей Коломенцев, старший менеджер по внешним коммуникациям пивоваренной компании «Балтика». Предприятия, которые они представляют, в настоящий момент чувствует себя на рынке достаточно уверенно. У каждого – своя причина для этого.

Александр Ведехин три десятилетия назад создал свою сыроварню с нуля как семейное предприятие, и оно живет до сих пор, несмотря ни на что. По мнению предпринимателя, эта форма ведения бизнеса наиболее устойчивая, но нераскрученная. Резюме: чтобы России прокормить себя, очень важно популяризировать жизнь в провинции и семейное предпринимательство как таковое. Тем более что состоявшиеся горожане с высшим образованием и кипящей энергией в данный момент активно устремились в села. Это шанс для воскрешения села. Но в складывающейся тенденции пока использовано лишь 2% всего потенциала.

Как ни странно, свежей ягоды в России очень мало. Удовлетворяется всего 13% от общей потребности населения в этом продукте. Ниша почти свободна. Сельскохозяйственный кооператив Милены Губенко с успехом помогает встать на ноги другим ягодным хозяйствам, используя грант «Агростартап».

А компания «Балтика» полностью обеспечивает себя пивоваренным ячменем благодаря собственной агропрограмме под девизом «Отвечаем за вкус от поля до бокала». В программе, запущенной еще в 2005 году, сейчас задействовано 14 регионов России, от Тульской области до Приморского края, и в общей сложности 59 сельхозпредприятий разного масштаба. Агропрограмма создает 15 000 рабочих мест.

– Мы привлекаем заинтересованные агрохозяйства, заключаем с ними контракты на выращивание пивоваренного ячменя и пшеницы, – поясняет суть агропрограммы Алексей Коломенцев. – Наши партнеры выращивают эти злаки, а мы контролируем качество почвы, множество других технологических условий, следим за посевами, а потом выкупаем урожай при условии его соответствия 18 параметрам качества. Таким образом мы на 100% удовлетворяем свою потребность в сырье.

– Наши специалисты выяснили, что качество ячменя на 30% зависит от сорта и почв. Поэтому для каждой местности мы подбираем наиболее подходящие сорта. Помимо этого, мы регулярно проводим так называемые Дни поля в регионах нашего присутствия. Это практически полезные выездные семинары для фермеров, на которых обсуждаются и корректируются условия ухода за почвами и посевами, – продолжает рассказ Алексей Коломенцев. – Кроме того, за посевами следят космические спутники. Сделанные ими снимки полей в специальном спектральном диапазоне дают нам возможность оценивать интенсивность фотосинтеза, а также позволяют понять, как себя чувствует ячмень на каждом поле, с частотой раз в 7–10 дней. Не менее ответственно мы контролируем уборку урожая, доставку и хранение ячменя на элеваторах и его поступление в солодовни.

По итогам сезона 2022 года для солодовен «Балтики» собрано порядка 300 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Солод используется для варки более 50 сортов пива, включая безалкогольные.

Ну, с пивом все неплохо. А что касается чистой питьевой воды, то с ней все сложнее. Павел Серяков, амбассадор родниковой воды высшей категории «Вода 8.2», поделился теми сложностями, которые возникли у производителя в последнее время.

– В нынешних условиях достаточно проблематично найти замену расходным материалам, которые поставлялись из Европы, это изготовители упаковок из ПЭТ-пластика, этикеток и крышек. Тестировали новое сырье, пленку и пластик, которые поступали как из Турции, так и из Китая. Материалы из Турции не очень подошли по качеству. Сырье из Азии – более или менее устроило, но есть нюансы в технических характеристиках. В остальном с огромными усилиями, массой потраченного времени и денег удалось определить для себя те расходные материалы, на которых получается продолжать работу. Безусловно, все стало намного дороже, особенно логистика. Стараемся удешевить все процессы.

Спикер рассказал, что тяжело дается работа и с маркировкой через систему «честный знак». Все еще недоработанное программное обеспечение приводит к постоянным сбоям в работе, не проходят электронные накладные. По той же причине многие компании в этой системе еще не зарегистрированы и не слишком туда стремятся. Поэтому отгрузка заказчикам мелких партий стала проблематичной, в некоторых случаях невозможной, особенно в регионах.

Актуально ли сельхозстрахование?

Как выяснилось, в целом, при всесторонней поддержке государства аграрии сейчас неплохо себя чувствуют. Однако последствия санкций и все чаще происходящие погодные катаклизмы все-таки создают дополнительные риски для развития отечественных фермерских хозяйств.

– Больше всего по урожаю бьют стихии, засуха, – соглашается Олег Блинков, заместитель генерального директора АО СК «РСХБ-Страхование». – Например, дожди во время уборочной страды всегда несут с собой потери. В этом случае агрострахование является гарантом восстановления бизнеса, пострадавшего от неблагоприятных погодных условий. Хотел бы отметить, что в этом году стартовала госпрограмма страхования на случай чрезвычайной ситуации природного характера. Она заменит ранее выдаваемые для этих целей субсидии. Теперь за небольшую сумму можно получить серьезное возмещение средств (до 80%), если случится гибель посадок. Много лет работает и еще одна довольно популярная программа – страхование от мультирисков (компенсация до 50% инвестированных средств). Что касается государства, то в агростраховании оно участвует давно, причем оказывает и стимулирующий эффект, предоставляя застраховавшимся различные преференции.

Выступающий подчеркнул, что страхованию подлежит практически любая сельскохозяйственная культура.