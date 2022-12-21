Баба в стрингах и зайцы-амбалы: фантазия россиян в снежных забавах не знает границ

Фото: Иван Мезенцев

Что бы ни творилось вокруг, люди в необъятной России отлично умеют создавать себе и окружающим новогоднее настроение. Как только страну заснежило, народ на радостях начал выплескивать всю свою творческую энергию в лепке. И каких только чудаковатых снежных баб и снеговиков не появилось во дворах и на улицах российских городов. Сплошная умора!

Например, как пишет «КП»-Коми», мастер по снежным фигурам Николай Пыстин изваял на одной из улиц Троицко-Печорска амбалов -зайцев с «моркодубинами», Дедушку Мороза, и краснощёкую Снегурочку, которая многим местным жителям напомнила Любовь Успенскую. От того ли у Деда Мороза рядом столько тоски в глазах, нет ли ? Вопрос. Ох народ и потешается, глядя на эту компанию.

Фото: Иван Мезенцев

Фото: Иван Мезенцев

Про соперника Кролика за место символа грядущего 2023-го- Кота, мастер снежной лепки Пыстин тоже не забыл. Котяра получился задумчивый и немного экзистенциальный, что ли.

Фото: Иван Мезенцев

Жители одной из многоэтажек по улице Мира в Асбесте Свердловской области соорудили для детворы во дворе целую котогорку-снеговика. Полосатый бройлерный котище хоть и здоровущий, но детворе нравится.

На днях его даже намарафетили: освежили краской полосочки, подкрасили глазки.

Целая «россыпь» необычных снеговиков радует глаз прохожих в Калининграде. Тут тебе и незадачливый муж из мультфильма «Падал прошлогодний снег» - прямо один в один, и самолет – на злобу дня, и страшилка какая-то для любителей хоррора и много всякого. Горожане с радостью делятся фото народного снежного творчества в соцсетях, а «КП»-Калининград» у себя в Телеграм-канале все их собирает.

Есть в Калининграде и свой милый снежный кот, а за пределами столицы Балтики, на улице Пушкина в городе Черняховске, кто-то из жителей вылепил веселого баяниста внушительных размеров. Сразу видно, поет душа у человека.

Но особенно калининградцы оценили снежную бабу, вылепленную чьими-то чуткими руками на улице Маршала Борзова. Ну все при ней: и губы, и грудь, и прическа. Загляденье.

Побороться за внимание прохожих с этой снежной молодухой может, разве что Снегурка из Самары, стоящая у Московского шоссе. Фигурой и лицом самарская «снеговиха», не в обиду, не очень вышла, зато дерзости ей не занимать. Как пишет «КП»-Самара», народные мастера лепки из снега напялили на снежную бабу бюстгалтер и стринги, в руки-палки сунули по пятилитровке с незамерзайкой. Такой вот он, самарский маркетинг малого бизнеса. Ни один водитель не проедет мимо, не обратив внимание так такую зазывную красотищу, а заодно и про омываечку вспомнит.

Сильнее самарцев впечатляются сейчас, разве что, жители Якутска. Там из-под рук неизвестного, но очень неординарного мастера, вышло синее нечто. Стоит оно на улице Ярославского и как бы поздравляет прохожих с наступающим. А те, знай, хихикают, дескать, кто ты, чудо-юдо? Заяц или инопланетянин. А впрочем, какая разница, главное — глаза добрые.