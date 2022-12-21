Россотрудничество сосредоточилось на взаимодействии со странами СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки

Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества. Фото предоставлено пресс-службой Россотрудничества.

Как отметил Евгений Примаков, Россотрудничество фиксирует большие проблемы в в странах Запада. В первую очередь это Евросоюз, где Россотрудничество попало под седьмой пакет санкций, в связи с чем блокируются счета, что негативно отражается на хозяйственной деятельности культурных центров и представительств. Кроме того, высылаются и лишаются виз сотрудники культурных центров. Например, работнику Россотрудничества не дали визу в Британию, что фактически заморозило работу представительства.

А недавно перед крупнейшим Русским домом – в Берлине, на Фридрихштрассе, три десятка антироссийских активистов устроили митинг с требованиями отнять здание у России и передать его украинцам, пытаясь представить свои действия как некий референдум.

Поэтому Россотрудничество поставило вопрос: а не следует ли в такой ситуации добровольно повернуться к западным странам спиной и закрыть за собой дверь?

Как рассказал Евгений Примаков, агентство с 2020 года занимается переброской ресурсов из Евросоюза, стран, которые мы сейчас называем недружественными, в более приоритетные для нас регионы – страны СНГ, Африку, Азию и Латинскую Америку. Но…

- Российскую культуру в западных странах отменяет агрессивная, бездумная толпа, и помогать ей в этом мы не собираемся. Если будут закрывать наши представительства – это будет целиком их инициатива, их вина, - сказал Евгений Примаков, отметив, что сейчас за рубежом работают 72 представительства, 84 Русских дома и культурных центра.

Программа «Новое поколение» - краткосрочных визитов молодых специалистов. Как рассказал Евгений Примаков, ежегодно в Россию по этой программе приезжают тысячи человек. Но не для того, чтобы «попить чаю, запустить шарики и обменяться сувенирами». Молодые дипломаты, журналисты, политики, врачи во время поездок налаживают с российскими коллегами общественные, деловые и научные связи, создают совместные проекты.

В этой программе Россотрудничество получает поддержку регионов. Но, как отметил Евгений Примаков, с этого года соглашения с ними подписываются только в том случае, если у региона есть «дорожная карта», план работы в рамках обменных программ.

В этом году по программе «Здравствуй, Россия!» Россотрудничество организовало поездки больше полутысячи зарубежных подростков, которые очень хотели увидеть свою историческую родину. Детей наших соотечественников свозили в «Артек», «Орленок» и несколько регионов.

В прошлом году была протестирована, а в этом твердо встала на ноги программа «Миссия –добро».

- Впервые агентство запустило историю с отправкой за рубеж российских волонтеров, которые работают в гуманитарной сфере. Например, в Белоруссии гуманитарная миссия волонтеров была посвящена созданию инклюзивных пространств, работе со слепыми, слабовидящими детьми и взрослыми. В Баку ребята были заняты созданием методик преподавания русского языка, в Казахстане на базе реабилитационного центра вели коррекционную работу с детьми, имеющими ментальные нарушения. Агентство искореняет «балалаечную дипломатию», избавляется от «пыльных», никому не нужных форматов, сосредоточившись на адресных, интересных и востребованных проектах, - сообщил Евгений Примаков.

По его словам, важной частью работы агентства являются образовательные программы. В последнее время, например, значительно увеличилось количество студентов, приезжающих учиться в Россию по правительственным квотам. Два года назад их было 15 тысяч, в 2022 – уже 23 тысячи, а в следующем ожидается приезд 30 тысяч человек.

В этом году больше всего иностранных студентов приехало из Белоруссии (1.1 тысячи человек), Вьетнама (1 тысяча) и Китая (940). Много студентов поступило в российские вузы из Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Казахстана, Монголии и Киргизии.

- Эти цифры отражают, в том числе, и наши приоритеты. При этом хочу сказать, что, несмотря на все события, в этом году у нас не было никаких (!!!) проблем с набором иностранных студентов. По-прежнему они хотят учиться в Российской Федерации, - сказал Евгений Примаков.