Как накрыть новогодний стол из восьми блюд за 2023 рубля

Проверено: даже на эти деньги можно приготовить восемь блюд (с оливье и селедкой под шубой!) на четверых человек

Этот год не удался, несите следующий! Да побыстрее. Мы ведь всегда верим, что он будет более счастливым и позитивным. А чтобы скорее укутаться теплым новогодним настроением и приблизить этот позитивно-счастливый год, мы с женой решили устроить сеанс магии цифр. Для этого мы в порядке эксперимента накрыли праздничный стол, потратив на это ровно 2023 рубля. А заодно доказали, что даже в покидающий нас год Черного Инфляционного Тигра вкусный и разнообразный праздничный стол может быть вполне бюджетным.

Итак, дано: 2023 рубля и ни копейкой больше.

Задача: накрыть на эти деньги полноценный стол на четырех человек с обязательными атрибутами Нового года, как то: салаты и закуски в ассортименте, горячее с гарниром, заливное, десерт. Акциями и скидками не гнушаемся, но заменители еды вроде «колбасных продуктов» и товары с клеймом «Я дешевле всех» не берем.

Что не вошло в цену? Из домашних запасов взяли только соль, специи, подсолнечное масло и фольгу.

Можно ли было еще сэкономить? Вполне. Пришлось купить упаковку в 150 г чернослива - будь он на развес, взяли бы 100 г и сэкономили больше полусотни рублей. Яблок тоже можно было взять чуть меньше. Да и майонеза я бы с радостью купил 200 мл - нам бы хватило. Но, зная многих любителей утопить салат в майонезе, для чистоты эксперимента взял вдвое больше. Как видите, пункт «Что не вошло в цену» компенсирован с лихвой.

А где алкоголь? Спиртное покупать не стали - тут все очень индивидуально. Кто-то не мыслит новогодний стол без шампанского, кому-то водку подавай, а многие любят побаловать себя в праздник вискарями да текилами заграничными. Поэтому здесь остается простор для творческих экспериментов (написал он, задумчиво разглядывая подаренную кем-то год назад бутылку гватемальского рома).

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

1. Запеченная курица

Ингредиенты: курица весом в 1,5 кг, 2 кислых яблока, 100 г чернослива, соль, специи.

Курицу моем, сушим, натираем солью и специями (мы брали черный перец и паприку), оставляем мариноваться на час-два. Яблоки очищаем от сердцевины с косточками и нарезаем продольно небольшими кусками. Начиняем курицу черносливом вперемешку с яблоками. Плотно заворачиваем курицу в два слоя фольги и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на час. Затем достаем, убираем верхний слой фольги, поливаем курицу выделившимся соком. Ставим обратно в духовку и запекаем до румяной корочки (у нас ушел еще почти час).

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

2. Запеченная картошка

Ингредиенты: 2 кг картофеля, 50 мл подсолнечного масла, 6-8 зубчиков чеснока, соль, специи.

В магазине выбираем одинаковые небольшие картофелины, чтобы они пропеклись равномерно. Каждую картофелину чистим и режем на шесть равных частей. В глубокой миске к картофелю добавляем подсолнечное масло, соль, выдавленный чеснок и специи (у нас был черный перец, паприка, французские травы). Тщательно все перемешиваем. Выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 – 80 минут. Чтобы проверить готовность картошки, достаньте одну дольку из духовки и разрежьте.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

3. Салат первый: оливье

Ингредиенты: 300 г вареной колбасы, 300 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 4 яйца, 4 средних картофелины, 1 морковь, майонез, зелень

Нарезаем колбасу и огурцы. Яйца, картофель и морковь варим, чистим, режем. Все смешиваем, добавляем горошек, заправляем майонезом и посыпаем зеленью.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

4. Салат второй: Селедка под шубой

Ингредиенты: 1 большая слабосоленая селедка, 3 картофелины, 3 яйца, 2 свеклы, 2 морковки, 1 луковица, майонез, молотый перец.

Свеклу, картошку, морковку и яйца варим, чистим и натираем на крупной терке. Рыбу очищаем от костей и кожицы. Селедку и лук мелко нарезаем. Выкладываем салат слоями в таком порядке: картошка (сверху солим и перчим), майонез, селедка, лук, морковь (солим и перчим), майонез, яйца (солим и перчим), майонез, свекла, майонез. Украшаем зеленью.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

5. Заливное с курицей

Ингредиенты: 700 г курицы (голени, бедра или окорочка), 900 мл воды, 1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 20 г желатина, соль.

Кладем в кастрюлю курицу, очищенную морковь, луковицу в шелухе. Заливаем водой, доводим до кипения и убавляем огонь, чтобы слегка булькало. Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку соли, лавровые листики и оставляем булькать еще на полтора часа. Затем выключаем плиту, луковицу выбрасываем, курицу вынимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем (а лучше рвем) его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона переливаем в миску. Высыпаем в эту миску желатин, усердно размешиваем (лучше венчиком) до полного растворения желатина. Через полчаса выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному бульону и тщательно размешиваем. В формы для заливного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной морковкой и пропущенным через пресс чесноком. Добавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

6. Закуска первая: рулетики из лаваша

Ингредиенты: 2 лаваша и начинка - 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 150-200 г маринованных огурцов, зелень, майонез

Начинку мелко нарезаем (можно и натереть на терке), все смешиваем с майонезом. Лаваши в идеале должны быть квадратными со стороной около 50 см. На каждый из них выкладываем по половине начинки, разравниваем по поверхности. Скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

7. Закуска вторая: бутерброды со шпротами

Ингредиенты: ржаной хлеб, банка шпрот, чеснок, маринованные огурцы

Нарезаем хлеб ломтиками толщиной 1-1,5 см. Обжариваем их на сковороде с двух сторон (без масла!) до хрустящей корочки. Огурцы режем на продолговатые кусочки (если это корнишоны, то каждый режем вдоль на две части). Каждый ломтик хлеба натираем чесноком и сверху кладем по шпротине и куску огурца.

Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

8. Банановый торт

Ингредиенты: коржи вафельные или бисквитные, 5 бананов, банка сгущенки.

Бананы нарезаем тонкими кружочками. Намазываем на каждый корж сгущенку и сверху по всей площади кладем кружочки бананов. Укладываем такие коржи со сгущенкой и бананами друг на друга – торт готов! Желательно дать ему постоять несколько часов в холодильнике, чтобы коржи пропитались сгущенкой.

Чек Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

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