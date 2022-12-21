Наш паровоз вперед летит

О том, что в зоне специальной военной операции приступила к активной работе российская бронетехника на железнодорожной тяге, стало известно в начале марта 2022-го. Еще 7 марта появилась видеоинформация о том, как на южном направлении СВО спокойно и уверенно работает наш бронепоезд. Он тогда помогал в эвакуации мирных жителей, передвигался в зоне Мелитополя. В то время по железной дороге обычный пассажирский состав вывозил в сторону Крыма граждан иностранных государств, а российский бронепоезд прикрывал этот отход, обеспечивая безопасность сотням людей.

Прошло время. Были скорректированы некоторые задачи. Но главная цель у тех, кто работает под прикрытием брони на рельсах, осталась прежней. Они должны помогать в обеспечении безопасности тех, кто в ежедневном режиме выполняет основные задачи СВО.

Да, этот обновленный бронепоезд имеет достаточное бронированное покрытие. Да, тут в нужной степени защищены главные, возможно уязвимые детали состава, привязанного к стальным магистралям. На платформах размещено вооружение разного типа. Вдоль всего состава грамотно размещены техника и огневые средства. Оборудованы правильные укрытия для ведения огня и отражения нападения противника как с земли, так и с воздуха.

Конечно, возникает вопрос - какой именно техникой оснащен спецпоезд? Инженеры и разработчики отвечают так: новейшей техникой, которая предназначена для технической разведки и разминирования. А также для восстановления частично разрушенных железнодорожных путей, плюс малых искусственных сооружений с не самыми серьезными повреждениями.

Тепловоз бронепоезда расположен примерно в середине состава. Для чего это сделано? Чтобы исключить возможность вывести локомотив из строя первым же ударом противника. В хвосте и в голове состава размещены броневые капсулы.

Те, кто служат на бронепоезде, имеют стрелковое оружие всех типов, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулеметом. На вооружении имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Главный калибр - спаренная 23-миллиметровая пушка. Оборудованы позиции для снайперов.

Поскольку главной задачей специального бронепоезда остается обеспечение безопасности воинских эшелонов с различными грузами, личным составом и техникой, то он сегодня регулярно выдвигается вперед, изучая маршрут следования. А бригада машинистов такого поезда готова моментально отреагировать на любые угрозы.

Например, они могут довольно резко ускориться в случае внезапного нападения противника.

Но в основном бронепоезд следует по своему стальному пути не очень-то быстро - у него нет задачи ставить рекорды скорости. И перед каждым мостом и путепроводом он непременно делает необходимую остановку.

Бронепоезд на время затихает, ощетинившись стволами.

И вперед выдвигаются бойцы минно-подрывного взвода. Их прикрывают стрелки с головных платформ.

Бойцы проверяют состояние насыпи. Внимательно осматривают ограждения. Визуально изучают мостовые опоры - нет ли там взрывных устройств.

Тут есть страховка - это специальная установка на бронепоезде. Она подавляет сигналы радиоуправляемых фугасов.

Вообще на случай вероятного подрыва стальной магистрали «в голове» всегда идет специальная платформа. И она, кстати, обеспечивает безопасность движения не только военных эшелонов.

Надо отметить, что в случае необходимости специальный поезд Железнодорожных войск ЗВО может стать надежным прикрытием для поездов с гражданским населением.

То есть наш бронепоезд уже ушел со своего запасного пути. И движется в нужном направлении…