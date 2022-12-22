Новое прозвище и две монетки: итоги визита Зеленского в США

Зеленский явился к Байдену не только «на ковер», но и для того, чтобы в очередной раз поклянчить финансовую и военную помощь Фото: REUTERS

Продолжается визит президента Украины Владимира Зеленского в США. В том, за чем именно поехал вчерашний шоумен к своим американским кураторам – уже ни у кого не вызывает сомнений.

Все, в том числе и в Штатах уверены, что Зеленский явился к Байдену не только «на ковер», но и для того, чтобы в очередной раз поклянчить финансовую и военную помощь.

Например, сын экс-главы Белого дома Дональд Трамп-младший прямо назвал президента Украины «неблагодарной королевой».

– Неблагодарная королева иностранных пособий, – написал на своей странице в Twitter сын лидера республиканцев о Зеленском.

Такую реакцию Трампа-младшего вызвало заявление журналиста издания Washington Examiner о предстоящих жалобах украинского президента на "явную недостаточность" суммы в $45 миллиардов, заложенных в бюджете США на следующий год на помощь Незалежной. А в том, что подобные жалобы раздадутся на запланированном выступлении Зеленского в Конгрессе США – сомнений не вызывает.

Пока же, по результатам встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский разжился двумя памятными монетками, так называемыми command coins. Подобные монеты или жетоны чеканятся в США по самым разным поводам и являются распространенным, но довольно малоценным подарком.