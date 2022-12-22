Тимур Рахматуллин: «В ИТ-сфере процесс обучения никогда не заканчивается»

Крупные ИТ -гиганты, громкие стартапы, общественные и коммерческие организации, медиа платформы с миллионами подписчиков – в Москве назвали лауреатов «Премии Рунета - 2022». Это одна из самых престижных наград в России, а потому, ежегодно от участников поступает больше тысячи заявок. Одним из экспертов, оценивающих номинантов на национальную премию, стал бэкенд-разработчик Тимур Рахматуллин. За плечами у ИТ -специалиста реализация нескольких масштабных проектов, сотрудничество с крупной компанией - издателем мобильных free-to-play игр «MyTona». Несмотря на солидный опыт, Тимур Рахматуллин не останавливается на достигнутом и продолжает осваивать новые технологии в программировании. Советами, как стать успешным в самой востребованной на сегодняшний день профессии, эксперт поделилися в беседе нашему изданию.

- Тимур Галиевич, вы были экспертом национальной «Премии Рунета 2022». Это, действительно, значимое событие в мире ИТ. Престижная награда вручается уже в 19 раз, и с каждым годом всё больше участников стремятся получить заветную статуэтку. Насколько высоко вы оцениваете уровень представленных проектов и приложений?

- Я был в составе экспертного клуба. Вместе с другими ИТ-коллегами помогал сформировать шорт-лист для каждой номинации. Там были представлены все лидеры отрасли. «Авито», «Ростелеком Информационные технологии», «Билайн», крупные государственные организации, такие, как Федеральная налоговая служба или Правительство Москвы. Они представили самые разные проекты - от сферы услуг до развлечений, которые доказывали лишь одно - цифровизация стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Лично меня больше всего порадовало, что нашим помощником, можно сказать, коллегой, был искусственный интеллект. В каждой номинации, как эксперт, он выбирал четвертого лауреата. По трафику, цитированию, характеру новостей. Там так и отмечали - выбор искусственного интеллекта, и это уже даже не будущее, а наше «цифровое» настоящее.

В целом, могу отметить очень высокий общий уровень проектов, произошел прямо-таки скачок в развитии в нашей сфере. Причем, это не только плановое развитие, но и влияние внешних, не всегда очевидных, факторов. Например, огромный толчок к развитию ИТ-сферы дал период, как это ни странно, COVID-19. На фоне общего упадка и изменений в экономике, цифровые достижения начали развиваться прямо-таки в геометрической прогрессии.

- Кстати, о пандемии. Вы сотрудничаете с успешным разработчиком и издателем мобильных игр «MyTona». В 2020-м году,в разгар пандемии, эта компания пожертвовала несколько миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ. Чем в этот период занимались Вы?

- Пандемия – это время вызовов. Со сложностями столкнулись многие, в том числе и программисты. Удаленный график потребовал умения эффективно планировать и распределять свое рабочее время. В компании я решал сложные задачи, связанные с обработкой и анализом больших объемов данных. В частности, я проектировал и осуществляю поддержку высоконагруженных отказоустойчивых микросервисов для анализа, сбора, обработки, выгрузки, визуализации и расчета KPI игровых событий. Разработал систему, которая обеспечивала аналитикам и специалистам быстрый и надежный доступ к данным. Они стали быстрее реагировать на события, связанные с мобильной игрой. Кроме того, в штате «MyTona» больше тысячи сотрудников. Важную роль в их объединении играет корпоративный портал. Я спроектировал и разработал сервис по уведомлению специалистов о происходящих изменениях в игровых данных, что позволило им оперативно реагировать и более подробно изучать влияние различных факторов на поведение игрока и общие показатели игр. Моя команда разрабатывает свои собственные инструменты для работы с данными, и в результате мои коллеги чаще используют наш корпоративный портал для выполнения своих задач, нежели сторонние сервисы.

- Как лидер своего направления, расскажите, каким образом выстраивается командная работа в таком большом коллективе, и насколько вообще для программиста важны и нужны коммуникативные навыки?

- Насчет коммуникативных навыков, я считаю, что программист должен уметь эффективно общаться с коллегами, менеджерами и заказчиками. Необходимо четко и доступно объяснять свои мысли, идеи и решения, а также быть готовым слышать и учитывать мнения других. Современные ИТ-проекты часто сложны и многоаспектны. Они требуют совместной работы специалистов с разными навыками и компетенциями. Успех проекта зачастую зависит от того, насколько слажена команда. На мой взгляд, идеальная команда программистов выглядит следующим образом: её члены коммуникабельны, открыты для общения, не боятся высказывать и обсуждать идеи и предложения, а также спокойно выслушивают критику в свой адрес. Специалисты должны обладать разными навыками и компетенциями, которые дополняют друг друга и позволяют успешно решать задачи проекта. В любом случае у всех одна общая цель – чтобы проект был успешен. Кстати, как раз работая в команде, этого легче всего добиться. Распределение задач между участниками позволяет каждому специалисту сосредоточиться на выполнении своих специализированных функций. В команде можно обмениваться опытом, знаниями и лучшими практиками. Это способствует профессиональному росту каждого участника проекта и повышению качества выпускаемого продукта. Программисты также могут вместе обсуждать возникающие проблемы, что ускоряет процесс поиска их решений. Но самое главное – это мотивация и поддержка. Когда ты не один, а в кругу верных соратников, то любое дело будет тебе по плечу.

- Игра компании «MyTona» под названием «Cooking Diary» популярна во всем мире. Об этом говорят международные награды, которые она завоевала на различных конкурсах. Расскажите о своем личном вкладе в эти корпоративные достижения.

- Я участвовал в создании и разработке сервиса, который собирал и обрабатывал данные об игровом опыте пользователей. Это позволило нашей компании оптимизировать игровые процессы и увеличить вовлеченность игроков, что, в конечном счете, привело к феноменальной популярности отдельных продуктов. Кроме того, благодаря применению передовых технологий и алгоритмов, мне удалось значительно сократить время обработки запросов и улучшить работу аналитических инструментов, что тоже благотворно сказалось на работе компании и ее продуктах.

- Практическую работу вы успешно совмещаете с теоретическими исследованиями. Я знаю, что у вас вышло несколько научных статей. В журнале «Актуальные исследования» вы проводили сравнительный анализ двух систем – Kafka и RabbitMQ. А в «Инновациях и инвестициях» рассматривали Kotlin как язык программирования будущего. Что еще входит в сферу ваших научных интересов?

- Важно понимать, что в сфере ИТ-процесс обучения и развития никогда не заканчивается, поскольку технологии и требования рынка постоянно меняются. Значительное влияние на разработку программного обеспечения сегодня оказывают искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML). Они позволяют автоматизировать ряд рутинных задач, таких, как анализ данных, обработка текста и распознавание образов. У программистов появляется свободное время для работы над более сложными и творческими задачами, повышается продуктивность и эффективность разработки. Модели машинного обучения могут использоваться для прогнозирования поведения пользователей, рыночных тенденций и других переменных, что позволяет разработчикам адаптировать свои продукты и услуги под требования клиентов и рынка. AI и ML могут быть использованы для анализа и проверки кода, выявления потенциальных ошибок и поиска их оптимальных решений. Такие инструменты, как автоматическое исправление ошибок и рекомендательные системы, - незаменимые помощники для программистов. Они помогают снизить количество ошибок и улучшить качество своего кода. Использование AI и ML позволяет создавать программное обеспечение, которое адаптируется к предпочтениям и потребностям конкретного пользователя, предлагая персонализированный опыт и облегчая взаимодействие с продуктом. Но что сегодня особенно актуально – это безопасность и защита данных. Модели машинного обучения могут использоваться для выявления и предотвращения угроз кибербезопасности, таких как вирусы, вредоносное ПО и атаки на серверы. Думаю, в ближайшее время займусь и этими вопросами тоже.

- Помимо участия в национальной «Премии Рунета» на правах члена экспертного совета, вы также отбирали проекты для входа в Борисовский технопарк (Минск, Беларусь). Его задача – помощь в развитии ИТ-бизнеса. Какие советы вы бы дали программистам, которые мечтают сделать успешную карьеру в ИТ-индустрии?

- Всегда учиться и развиваться. Я сам регулярно посещаю конференции, вебинары и митапы, посвященные разработке программного обеспечения и смежным темам. Такие мероприятия позволяют мне не только узнавать о новых технологиях, но и обмениваться опытом с коллегами, а также устанавливать полезные профессиональные связи. Теоретические знания важны, но без практики они мало что стоят. Работайте над собственными проектами, принимайте участие в хакатонах и стажировках, чтобы набираться опыта и уверенности в своих силах. Создайте портфолио. Разработайте и опубликуйте свои проекты на платформах вроде GitHub, чтобы продемонстрировать навыки и опыт потенциальным работодателям. Устанавливайте связи с профессионалами в ИТ-индустрии. Относитесь к критике конструктивно: не бойтесь признавать свои ошибки и учиться на них. Прислушивайтесь к обратной связи от коллег и наставников и старайтесь улучшить свою работу на основе полученных рекомендаций. Технологии постоянно развиваются, и программистам необходимо быть готовыми к адаптации и обучению новым инструментам и методам. Это поможет вам быть востребованными на рынке труда и идти вверх по карьерной лестнице. Главное – быть целеустремленным, не бояться пробовать новое и учиться на своих ошибках, а также находить время для саморазвития и участия в профессиональном сообществе.