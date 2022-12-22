Как не потерять хвостатого друга: фонд «Возьми счастье в дом» запустил акцию «Pet-прописка» по чипированию животных

Фото: предоставлено БФ "Возьми счастье в дом".

Каждая третья собака теряется хотя бы один раз в жизни. И лишь 10 процентов пропавших животных возвращается домой. Остальных ждет клетка приюта или улица. Если на животном нет никаких меток, найти его владельца практически невозможно.

- Основная проблема бездомности животных в нашей стране в том, что они никогда не заканчиваются. Ни помощь одной собачке или кошечке, ни даже сотне не уменьшает их численность, - говорят в благотворительном фонде «Возьми счастье в дом». - Мы, много лет занимаясь помощью животным, оказавшимся на улице, имеем точное понимание о причинах, влияющих на этот бесконечный поток. Их в целом две — это потерявшиеся собаки и кошки и выброшенные животные - которых после окончания лета оставили на даче, высадили из машины на заправке или привязали в лесу. Еще один источник проблемы — это собаки и кошки, условно владельческие, которых люди выпускают свободно «гулять» на улицу. Они зачастую не стерилизованы, в итоге появляется бесконечное потомство никому не нужных пёсиков и котяток, которые так и остаются на улице и приносят уже свое потомство.

В фонде «Возьми счастье в дом» уверены, что без регистрации собак и кошек решить проблему бездомных животных невозможно. Поэтому волонтеры создают программы, направленные на искоренение причин бездомности животных, а не на "тушение пожара". Один из проектов - «Pet-прописка», который стартовал летом 2022 года.

- Начали мы с того, что провели опросы в соцсетях, а знают ли люди что-то о регистрации домашних животных, как они себе представляют процесс, есть ли понимание системы, знают ли что-то о базах данных и что делать, когда животное, например, потерялось, - рассказывают волонтеры.

Оказалось, что знают о чипировании очень немногие, но разобраться в вопросе хотят.

Тогда в пяти округах Московской области – Королеве, Пушкино/Ивантеевке, Красногорске, Мытищах и Истре волонтеры фонда решили устроить большие городские акции, на которых подробно рассказывали владельцам животных о чипировании, а все, кто хотел прямо на месте могли провести эту процедуру для своих питомцев.

Дело это довольно простое: электронный чип вживляется между лопатками, в кожу на холке или шее питомца несложным уколом. Каждый чип имеет уникальный код, который позволяет определить, кому животное принадлежит. Код можно считать специальным устройством (оно есть в большинстве ветеринарных клиник), а затем проверить в базах данных, чтобы установить владельца. Чипирование проводится один раз в жизни животного — чип будет работать столько же, сколько будет жить питомец.

- Нам помогали добровольцы из волонтерских объединений «Волонтеры Подмосковья» и «Мосволонтер». В каждом городе устанавливали по пять точек, где ребята проводили просветительскую работу, а на одной точке в городе проводили саму процедуру. Там присутствовали ветеринар и администратор. В итоге мы зарегистрировали порядка 200 владельцев и около 450 собак и кошек! – рассказывают в фонде.

Акции организовали исключительно за счет средств фонда - это добровольные пожертвования единомышленников. Закупка чипов, наглядные и раздаточные материалы, футболки, вода, чай и бутерброды для волонтеров, транспорт. Ветеринары и сотрудники фонда тоже работали, как волонтеры – без оплаты.

- Почему мы это делали? Потому что, все дело в простых числах! Чипировать одно животное по себестоимости — это 500 рублей один раз. Содержать потерявшееся или выброшенное животное в приюте или на передержке — это минимум 10 000 рублей ежемесячно! – объясняют зоозащитники.

Акция бесплатной регистрации закончилась, но волонтеры продолжают проводить ее в виде льготной процедуры. Стоимость ее будет неизменной, если только не будет увеличиваться стоимость самого чипа — 500 рублей. К слову, в любой ветеринарной клинике такая процедура стоит не менее 2 000 рублей и, к большому сожалению, ветеринарные клиники не просвещают людей и даже не рассказывают о базах данных.

- Мы планируем работу в этом направлении. Подали заявку на президентский грант по более широкому внедрению регистрации домашних животных, - рассказывают в фонде. - «Pet-прописка» участвует в фестивалях и выставках. Готовим внедрение программы в отдельных районах Москвы, где уже заручились поддержкой.

Важно, что регистрацию и чипирование волонтеры проводят и бездомным животным, за ними в базе данных закрепляются опекуны — это помогает контролировать их численность, сократить возможность вспышек эпидемий, так как животные проходят обязательную ежегодную вакцинацию, делает доступными прочие возможности надзора и контроля.

- В России не принята обязательная норма регистрации домашних животных. Наш фонд работает с органами власти на всех уровнях, чтобы эта норма стала обязательной. А пока, проводим то, что можем, стараемся привлечь и увлечь в процесс, как можно больше людей и их животных, - говорят в фонде «Возьми счастье в дом».

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.