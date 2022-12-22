Чтобы возродить русскоязычную литературу о животных, общественники запустили всероссийский конкурс стихов и рассказов «Рядом»

Фото: РяДом – конкурс стихов и рассказов о животных

«Бездомные, они не потому, что существуют без дома, а потому, что существуют без любви»,- так начинается рассказ Геннадия Косточакова для конкурса «Рядом».

Участники этого конкурса писали трогательные автобиографичные рассказы о своих питомцах, художественные истории о приютских животных, экспериментировали с жанрами и темами: дневник кота в стихах, рассказ о деревенской корове по кличке Роза, история собаки с «тряпичными» ушами и попугая, которого ловили на МКАД.

«Рядом» - не обычный литературный конкурс, здесь важен не только стиль, слог и умение автора использовать различные писательские приемы и техники. Важно увидеть в истории…усы, лапы и хвост. Конкурс создан, чтобы возродить русскоязычную литературу о животных и снова сделать ее инструментом воспитания гуманности, чуткости и доброты.

Идея принадлежит ростовской команде АНО «Мы&Город», а также зооволонтерам из Иркутска и Москвы. В 2018 году они впервые предложили профессиональным писателям, волонтерам и просто всем желающим поучаствовать в конкурсе стихов и рассказов. Цель была привлечь внимание к международному дню бездомных животных. Эта традиция сохранилась и пять лет спустя – в третью субботу августа называют имена победителей конкурса «Рядом».

За эти годы масштабы конкурса резко выросли. Если в 2018 году это был чисто зоозащитный конкурс, собравший около 50 работ, позже организаторы стали получать все больше работ от профессиональных журналистов и литераторов.

- В этом году мы побили свои предыдущие рекорды, получив более 500 работ весьма высокого качества.

Всероссийский конкурс стихов и рассказов о животных «Рядом» проводят теперь волонтеры со всей страны: Иркутск, Тюмень, Самара, Ростов-на-Дону, Киров, Ярославль, Волжский – и десятки городов, в которых живут участники нашего конкурса.

- Конечно, это скорее просветительский, чем непосредственно зоозащитный проект, но мы верим, что доброту следует проявлять и в информационном пространстве. Многие из наших авторов помогают животным. Например, редактор Екатерина Хозяинова пишет стихи для местного приюта, помогая пристраивать кошек. Почти все спасли кого-то с улицы. Есть зооволонтеры, не занимающиеся литературой профессионально, но присылающие на конкурс душераздирающие в своей реалистичности работы. Есть авторы, которые присылают работы для детей, и есть дети, которые пишут о животных.

Из этих работ отбирают лучшие. Затем на платформе Ridero ежегодно выпускают бесплатные электронные книги, которые можно найти либо на Ridero, либо нашем сайте проекта.

На сайте же можно найти и интервью со многими авторами. Из бесед с ними можно узнать, чем они живут, и что привело их к выражению любви к животным через литературное творчество.

В копилке конкурса уже более тысячи работ. Выпущено три книги и до конца 2022 появится еще две – по материалам конкурса 2022 года и отдельный сборник для детей.

- Ценность нашего конкурса в том, что он показывает масштабы неравнодушия,- говорят авторы проекта. - Создать всегда труднее, чем уничтожить. Чтобы подобрать с улицы, вылечить и пристроить нужно гораздо больше усилий, чем чтобы разбросать колбасу с ядом, поэтому нам часто начинает казаться, что зла вокруг больше, чем добра. Но когда видишь такое количество неравнодушных талантливых людей, это возвращает веру в лучшее. Мы надеемся, что наши сборники найдут своего читателя, попадут в школы, библиотеки и на виртуальные полки книголюбов. И через чтение этих стихов и рассказов все больше людей научатся любить и понимать животных, осознают, сколько радости они приносят, и как мало усилий нужно приложить человеку, чтобы сделать жизнь собаки или кошки по-настоящему счастливой.

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.