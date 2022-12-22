«Лапы в тепле»: пережить холодную зиму животным в приютах помогают старые вещи, отданные на благотворительность

Фото: предоставлено БФ "Второе дыхание".

Как потертое пальто или выцветшая наволочка могут пригодиться в приюте для животных? Когда речь заходит о помощи бездомным собакам и кошкам, обычно фонды концентрируются на еде и медикаментах. Это основные направления поддержки, но далеко не единственное, в чём нуждаются приюты. Собакам и кошкам всегда нужны подстилки, а сотрудникам и волонтерам — одежда для работы: чтобы гулять с животными, заниматься строительными делами. Именно в этом зоозащитникам помогает благотворительный фонд помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание». Это крупнейшая в России некоммерческая организация, развивающая инфраструктуру сбора ненужной одежды.

В Москве и еще 28 регионах работает проект фонда «Лапы в тепле». Проект задуман для помощи приютам в холодное время. Фонд собирает средства для того, чтобы привезти собранные и рассортированные на складе вещи в приюты в разных частях России: «Доринвест» в Зеленограде, «Зоорассвет» в Москве, «Белый Бим» в Костроме, «Добрый дом» в Ивановской области, «Жизнь дана на добрые дела» в Ярославле, «Жизнь» в Великом Новгороде, «Верность» в Ярославской области, «Печатники» и «Некрасовка» в Москве. Основной платформой для сбора пожертвований выступила платформа Добро Mail.ru.

- Мы снимаем часть нагрузки с приютов для того, чтобы они могли освободить ресурсы и перераспределить их для других нужд, - говорят в фонде «Второе дыхание». - В рамках сбора 2021-2022 годов нам удалось собрать сумму в два раза большую, чем планировалось. 961 170 рублей вместо намеченных 450 000 рублей. Половина пожертвований – вклад частных доноворов, вторая – корпоративные пожертвования компаний, которые стали нашими регулярными партнёрами. Всего за время сбора мы передали приютам 19 тонн вещей.

Кроме того, команде фонда удалось привлечь внимание людей, которые интересуются экологией и благотворительностью и хотят помогать животным. И показать, что поддерживать приюты можно разными способами. Результаты работы все могли видеть в отчетах, которые фонд регулярно выкладывал на своем сайте.

- Мы использовали разные методы взаимодействия с аудиторией: проводили стримы и онлайн-концерт, встречались со сторонниками, чтобы послушать лекции специалистов и рассказать о нашем проекте, снимали фотопроект, героями которого были собаки из приюта и реслеры, чтобы ещё раз подсветить сбор. Мы писали посты и тексты, в которых рассказывали о животных, проблеме, работе фонда в этом направлении, рассказывали личные истории, - рассказывают в фонде.

На сезон 2022-2023 годы открыт новый сбор.

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.