ВКонтакте представляет анимированные vmoji в VK Звонках: персональный цифровой аватар избавит от необходимости включать камеру — впервые в видеоконференциях

Новинка постепенно станет доступной на всех платформах

ВКонтакте поделилась технологическими итогами года и представила анимированные vmoji: пользователи VK Звонков смогут подключаться к встречам с персональными аватарами, не включая видео с камеры. Аватары поддерживают движение головы, анимацию рта при разговоре и моргание глаз — технология считывает голосовой поток и подстраивает движения персонажа под речь пользователя. Функция поможет добавить интерактив в звонок и сохранить приватность, в случае когда пользователи не включают камеру, но хотят обозначить своё активное присутствие. Технология персональных аватаров является собственной разработкой ВКонтакте и не имеет аналогов в других сервисах видеоконференций.

Новинка постепенно станет доступной на всех платформах. Технология использует нейросеть, которая в реальном времени превращает речь спикера в соответствующие ей движения губ. Команда добавила анимацию виртуальных аватаров, которая позволила использовать в VK Звонках огромное разнообразие элементов внешнего вида vmoji. Присутствие в звонке со своим виртуальным аватаром помогает оживить конференцию, добавляет персональную составляющую, при этом сохраняя приватность. Анимированные аватары можно будет использовать в личных и групповых встречах на любое количество участников — их можно включить в настройках звонка или камеры в мобильном и десктопном приложении VK Звонки и в приложении ВКонтакте. В веб-версии пользователи смогут видеть vmoji собеседников, позже появится демонстрация своего персонажа.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«С помощью цифровых аватаров vmoji мы расширяем возможности для персонализации онлайн-общения и стираем барьеры между пользователями. Все мы бывали в ситуации, когда во время конференции никто не включает камеру и приходится общаться с тёмным экраном, что может быть некомфортно. Теперь в таких случаях вы можете включить отображение своего уникального анимированного персонажа, тем самым сохраняя приватность и добавляя в общение интерактив, делая его намного увлекательнее. Гордимся, что запустили подобную механику первыми среди всех платформ для видеоконференций, — вы можете использовать персональные кастомизированные аватары для видеосвязи без необходимости включать камеру. Мы уже работаем над прокачкой персонажей, вскоре их движения станут ещё более плавными и реалистичными».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

«Для создания персональных аватаров наша модель прямо на устройстве спикера рассчитывает ключевые точки анимации vmoji, соответствующие речи. А генеративные модели ВКонтакте дают возможность смоделировать персонажа, максимально похожего на изображённого на фотографии человека. Возможности цифровых аватаров постоянно растут, персонажа можно кастомизировать и настроить отдельные элементы вручную под настроение — выбрать причёску, одежду или аксессуары. Все изменения автоматически будут появляться в анимированном персонаже в VK Звонках. Благодаря нашим технологиям уже более 8 миллионов пользователей предпочитают использовать цифровые аватары vmoji для общения и самовыражения в цифровом пространстве».

Технологические итоги 2022 года

ВКонтакте также поделилась другими технологическими достижениями этого года. Помимо уникальных цифровых аватаров vmoji, в 2022-м соцсеть представила сразу несколько передовых решений, которые расширяют возможности для коммуникации и самовыражения в цифровом мире. ВКонтакте начала интеграцию Web3 и блокчейн-технологий, запустив поддержку NFT. Пользователи могут привязать к странице свои криптокошельки и перенести NFT-токены прямо в профиль, установив их на аватарку или в специальную витрину. В VK Клипах и VK Видео появилась функция «Дипфейк». В основе работы технологии — созданные ВКонтакте нейросети, которые позволяют пользователям примерить лицо знаменитости. Решение обрабатывает видео практически моментально и обладает высокой производительностью.

ВКонтакте продолжает совершенствовать рекомендательные алгоритмы, которые помогают подбирать релевантный контент. Новая рекомендательная система VK Клипов в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту, опираясь на зрительский отклик: теперь пользователи ставят в 2 раза больше отметок «Нравится», а время смотрения выросло в 2,5 раза.

Платформа VK Видео обновила формирующие рекомендации нейросети, за счёт чего на витрине удалось увеличить просмотры в 2 раза, а время смотрения — в 3 раза. С помощью собственной технологии автоматического улучшения качества NeuroHD в 2022 году было обработано более 1,3 млн роликов, суммарно их посмотрели более 8,3 млрд раз. А надёжный машинный перевод позволил стереть языковой барьер в общении: с момента запуска пользователи обработали более 60 миллионов сообщений.

Кроме того, Команда ВКонтакте поделилась своими технологиями со сторонними разработчиками — открыла доступ к SDK VK Видео и VK Звонков, а также собственным технологиям распознавания речи.

Каждый декабрь ВКонтакте традиционно делится ключевыми итогами. В этом году они собраны в специальном разделе vk.com/2022: ранее в нём уже появились самые обсуждаемые инфлюенсеры, фильмы, сериалы и видеоигры уходящего года, а также рекорды контентной платформы и основных продуктов. ВКонтакте будет публиковать итоги на протяжении всего месяца.