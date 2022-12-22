Умирать Зеленский отказался: Американский хозяин погладил президента Украины по холке, но косточку не дал

Зеленский ездил в Вашингтон помогать больше Байдену, чем Украине Фото: REUTERS

Что везет из Вашингтона президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский. Да ничего. Помощь на 1,85 млрд. долларов, в том числе, и батарея ЗРК "Пэтриот" была обещана и выделена Киеву Вашингтоном еще до поездки. По пакету в 45 миллиардов решение еще не принято, но бОльшая часть того, что в нем, пойдет на реальное укрепление не Украины, а ВПК США, вдохнув в него дополнительные литры зеленой "крови". Но Зеленский был нужен Байдену именно для того, чтобы протолкнуть через Конгресс решение именно по этому пакету. Что-то достанется и Украине, но малая часть и не бесплатно. То есть "кровавый комик" ездил в Вашингтон помогать больше Байдену, чем Украине. Но, хотя его никто и не спрашивал, было видно, что и сам Зеленский чрезвычайно рад выбраться из холодного и темного Киева в "цивилизацию".

Влиятельная американская газета Washington Post даже написала, что Зеленский преследовал и свои дополнительные цели, но не смог их достичь. В частности, по мнению редакции, Зеленский очень хотел получить "более мощное вооружение и повысить способность Украины начать крупные наступательные операции" в следующем году. И речь здесь явно идет не о ПВО, а о новых установках РСЗО, но, в первую очередь, о танках "Абрамс".

Такое решение могло бы стать настоящим прорывом для Зеленского, но – не сложилось. Президент США несколько раз одобрительно потрепал Зеленского по холке, и, расчувствовавшись, даже приобнял. Доживающая последние дни, по крайней мере, на посту спикера Конгресса (хотя после обнимашек с Зеленским я бы не стал ограничиваться только этими рамками) Нэнси Пелоси поцеловала Зеленскому руку. В ответ он своей небритой щетиной снес ей не меньше полутора килограммов "штукатурки" с правой щеки. Конгрессмены, безусловно, удивились воинственному наряду приглашенному к ним в качестве оратора, который даже в высший орган представительной власти США умудрился приехать в стиле: "Я к вам прямо из окопов, пули свистели над головой, пишу вам из горящего танка, срочно дайте денег, последний костюм продал для защиты Родины", но хлопали Зеленскому дружно и дисциплинированно.

Сам Зеленский обрушил сразу несколько тезисов о своей "уверенной победе над Путиным", конечно же, в "будущем", обрисовав уже нынешние успехи: "Мы победили Россию в битве за умы… У россиян будет шанс стать свободными, если они победят Кремль в своих головах… Российская тирания потеряла над нами контроль. И она больше никогда не будет влиять на нас". Но, сами понимаете, для окончательной победы надо больше денег и больше оружия, потому что "нападение России на союзников США - это только вопрос времени". В общем, "наголову разбитый враг трусливо наступал". Но не только это. Зеленский явно настроен на расширение и эскалацию конфликта, в отличие от Байдена, который, по крайней мере, на словах уверяет, что в эскалации США не заинтересованы, и будут "столько, сколько потребуется, помогать Украине" в обороне: "Мы передаем системы для защиты, не для нападения на российские территории, только для защиты. Мы не хотим эскалации конфликта". Но для обороны Байден побещал не скупиться.

В этой помощи, которая дается в долг и потребует возврата, Зеленский, безусловно, уверен, потому что пресс-конференцию с Байденом он начал именно с благодарности за предстоящее выделение 45 миллиардов долларов помощи, за которое еще предстоит проголосовать Конгрессу.

Кстати, пресс-конференция с позиции подведения итогов поездки Зеленского гораздо более интересна, чем лозунги Зеленского в Конгрессе или фото из кабинета в Белом доме, на котором видно, что свои костюмы вместе с президентом на нужды украинского Отечества продали также и глава МИД Дмитро Кулеба, и глава Офиса президента Андрей Ермак. Причем, если Ермак одет, как и Зеленский в стиле "милитари", то Кулеба пришел на переговоры в чем-то похожем на бабушкину кофту.

На самой пресс-конференция "дедушка" Байден опять переврал фамилию своего визави, назвав его Биленским, но Зеленский даже не поморщился, в отличие от момента, когда Джозеф объявил журналистам, что этот парень (имея в виду президента Украины) "готов умереть за свою страну". Такая перспектива Зеленскому явно не понравилась.

Сам же Зеленский в своих речах переходил от констатации победы над Россией: "Путин должен быть заинтересован в том, чтобы спасти что-то, что осталось от культуры его страны, от его народа, от страны", - до призывов немедленно спасти Украину: "Нам необходимо пережить эту зиму".

После встречи Байдена и Зеленского в сети распространилось скандальное фото их чересчур фривольных объятий. Впрочем, вероятнее всего, снимок – фейковый коллаж, сделанный из найденного нами оригинала, что подтверждает неестественно длинная рука президента Фото: соцсети

Примечательно, что президент США сам обозначил предел помощи США Киеву в ходе пресс-конференции.

- Мы будем стоять на стороне Украины до тех пор, пока она существует, - заявил Байден в завершение пресс-конференции. И это самый четкий и конкретный ответ на вопрос, чем должна закончиться Специальная военная операция России. Причем, ответ не из Москвы, а из Вашингтона.

P.S. Одно из американских изданий сообщило, что на обратном пути в Киев Зеленский не полетит сразу домой, а совершит целый ряд визитов к европейским союзникам, побывав в Германии, Италии, Франции и т.д. В таком случае вояж Зеленского все больше походит на новогодний "чес" артистов по "елкам", а не на продуманную внешнюю политику. С другой стороны, грех не воспользоваться такой возможностью, особенно, если все это он будет делать на самолете ВВС США, на котором обычно передвигаются лица, занимающий высшие должности американской администрации.