Минобороны России продолжает зачистку российских земель от украинских националистов.

Минобороны России продолжает зачистку российских земель от украинских националистов. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 20, на Донецком до 50, на Южно-Донецком более 30.

Генерал-лейтенант также отметил, что в районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

За сутки силами подразделений ПОВ, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: трем беспилотникам, двум реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», двум самолетам МиГ-29, Ми-8 ВВС ВСУ, пункту ремонта артиллерийских систем М777, трем складам с боеприпасами, 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах.

По сводкам заметно, как уже неделю активизировались остатки военно-воздушных сил ВСУ. Ими пока еще пытаются прикрыть войска киевского режима, где нашим войскам удалось уничтожить подразделение противовоздушной обороны. Но тщетно. Каждый день ВСУ теряют боевые самолеты и вертолеты.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

350 - самолетов.

188 - вертолетов.

2694 - беспилотных летательных аппарата.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7191 - танк и другая боевая бронированная машина.

934 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3700 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7707 - единиц специальной военной автомобильной техники.