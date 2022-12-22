«Войну и мир» убрать, «Гарри Поттера» добавить: родители требуют поменять школьный курс по литературе

Родители призывают изменить школьный курс по литературе в школах России Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждому седьмому не нравится список книг, который дети проходят в школе – данные свежего опроса. Главный объект недовольства – произведения русских классиков.

«РАЗРЕШИТЕ НЕ ЧИТАТЬ»

В родительских чатах — настоящие баталии вокруг школьного курса литературы. Не нравится список книг, не современный. И тут редкий случай, когда родители и дети заодно. Дети тоже умоляют избавить их от, как они пишут, «литературных мучений». Десятиклассники подмосковной школы подали коллективную петицию учительнице русского языка и литературы – чтобы та разрешила им не читать «Войну и мир» Толстого. Мол, готовы посмотреть фильм, краткое содержание осилим – только не этот 4-томный кошмар. Да почему же кошмар? Во-первых, читать 1300 страниц некогда – то ВПР, то ОГЭ, то ЕГЭ. Во-вторых, трудно - текст витиеватый, много метафор, описаний, незнакомых слов. Перебор с французской лексикой, а они английский учат. Про войну 1812 года проходили в восьмом классе – зачем опять? Непонятны психология и поступки взрослых людей, еще и из позапрошлого века. Педагог предложила компромисс: на уроке они прочтут вслух некоторые отрывки романа, потому что дело не в знании сюжета, а в чтении.

К кому еще есть претензии? Шолохов в «Тихом Доне» тоже чересчур расписался, «Преступление и наказание» Достоевского вгоняет в тоску. «Тарас Бульба» Гоголя - дикость какая-то убивать сына! Непонятна и Катерина из «Грозы» Островского: зачем убиваться из-за ерунды? Героиня «Матрениного двора» Солженицына тоже странная женщина: все терпит, живет для других, ничего не пытается изменить в жизни… «Слово о полку Игореве» - сплошные «ой ты гой еси, добрый молодец» и устаревшие слова, без словаря и пояснений учителя читать невозможно.

Сложное и непонятное «старье» бунтари предлагают заменить более современными произведениями. Номер один в списке желаемых – Гарри Поттер. По объему сага о юном волшебнике вдвое увесистее «Войны и мира» - аж 8 томов. Выходит, дело не в количестве страниц.

СИТУАЦИЯ ГРУСТНАЯ

- Главная причина нечтения «Войны и мира» - запущенность программы в 5-8 классе, когда у детей отбивают любовь к чтению, - говорит преподаватель литературы московской гимназии №1514, председатель Ассоциации «Гильдия словесников» Антон Скулачев. - Учебный год начинается с древнерусской литературы – и как обухом по голове посыл «ты сейчас ничего не будешь понимать». Программа перегружена текстами, далекими подросткам по тематике. Например, о деревенском детстве, в то время как подавляющее большинство населения страны – городские. В итоге в старшие классы приходят ученики, которые не понимают личностной ценности чтения. И это грустно. Частая ситуация, сформулированная моим коллегой Михаилом Половцем, - пусть не читают, лишь бы классику. Такое неуважение преступно.

СПИСОК НЕ НУЖЕН

А какая вообще цель уроков литературы? Воспитать вдумчивого читателя, говорят педагоги, чтобы чтение книг стало ежедневной привычкой на всю жизнь, чтобы был вкус к хорошей литературе, кругозор. Но тогда и подход нужен другой.

В программе, считает Антон Скулачев, должны быть центр и периферия. Центр - незыблемый: 3-5 текстов в год. «На глубокий разговор об одном произведении нужно тратить не меньше 5-6 уроков. У нас же тенденция скакать по верхам, чтобы успеть все пройти и сдать ЕГЭ», - сетует педагог. А периферия - размытая, чтобы учитель мог добавить книги, ориентируясь на конкретных детей.

- Где-то инструментом будет Гарри Поттер – главный христианский текст современной литературы, по мнению доктора филологических наук Татьяны Касаткиной. Так и есть - в книге большое количество библейских отсылок и подтекстов, - поясняет собеседник KP.RU. - Где-то ключом будет Толстой. Или Нина Дашевская – лучший, на мой взгляд, современный прозаик, которая пишет о подростках, о чуде музыки. Пусть этих ключей будет много, ведь дети - разные. А где-то начинать нужно с коротких качественных рассказов, потому что в пятый класс сейчас массово приходят ребята с дислексией и дисграфией, которые физически не готовы воспринимать большие тексты.

В год достаточно десяти произведений. А большой список литературы, единый для всех, не нужен. Ну и, конечно, о списке стоит подумать очень и очень серьезно. Гарри Поттера и так прочтут. И он не наш все-таки герой. А школе бы отечественное пропагандировать. Только не топорно, не отбивая вкуса к нашей классике.

ПЬЕР БЕЗУХОВ НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ

Известно, что дети любят читать, если видят с книгой родителей, если дома принято обсуждать прочитанное и есть библиотека. Очень многое зависит и от учителей. Какие приемы используют словесники?

Увлечь литературой через творчество. Логика заданий такая: как писатели нас пугают? А как шутят? Рассказывают о своих идеалах? Описывают свои путешествия? А как ты можешь это сделать? Попробуй сам написать.

Зайти через юмор, показав, что литература бывает смешная и веселая, а мир гораздо богаче и интереснее, чем кажется.

Или через интернет-пространство: придумай мем, создай в соцсетях личную страничку литературного персонажа, писателя. Или шуточную анкету для сайта знакомств (реальный пример: «Пьер Безухов. В активном поиске смысла жизни. Недавно стал богатым. Ищу ту, которой смогу признаться в любви на русском»). Вот и стимул ученикам копнуть глубже и узнать больше о той эпохе, людях, нравах, чаяниях.

«ВЗРОСЛОЕ» - ВЗРОСЛЫМ?

Дискуссии о новых подходах не первый год ведутся. Ведь наша школьная программа меняется редко, а Пушкин, Гоголь, Толстой и другие столпы русской классики были в нее включены еще сто лет назад.

Какие были предложения? Оставить классиков, потому что это наш культурный код и знать их необходимо, но давать детям не романы, а рассказы и повести. «Войну и мир» и прочие серьезные «взрослые» произведения изучать не в школе, а отдельным курсом в вузах, где аудитория более зрелая.

Впрочем, известный нейрофизиолог Татьяна Черниговская настаивает: именно сложные произведения вроде толстовской эпопеи подросткам читать очень полезно, поскольку это развивает мозг, улучшает память и в целом помогает успешно учиться.

Еще вариант – сделать разные программы по литературе: для гуманитариев - более глубокую, для физико-математических классов – сокращенную. Не в смысле просмотреть краткое содержание всех программных произведений или экранизации, а прочесть выборочно некоторые, зато как надо.

А КАК У НИХ

В большинстве европейских школ родной язык и литературу проходят общим курсом: дети осваивают грамматику по прочитанным текстам.

Классику изучают в основном в старшей школе, упор – на национальных авторов. Данте в Италии читают целых два года.

В Чехии каждый школьник обязан знать к выпускным экзаменам порядка 250 произведений. Во Франции списков нет, но ученикам каждый год задают прочесть произведения трех жанров: роман, поэму и пьесу. Какие конкретно, выбирают учителя, советуясь с детьми и родителями. В год получается 4-5 книг.

В Эстонии программа пересматривается каждые 10 лет. В США у каждого штата своя программа, в Германии – так же.

НА ЗАМЕТКУ

Что почитать подросткам

Эти современные авторы чаще всего лидируют в опросах

Российские: Наринэ Абгарян «Манюня» и «С неба упали три яблока», Алексей Иванов «Географ глобус пропил», Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом», Светлана Алексиевич «У войны не женское лицо», Мариам Петросян «Дом, в котором…», Виктория Ледерман «К доске пойдет… Василькин!» и «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д», Сергей Лукьяненко «Ночной Дозор», Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее» и «Я хочу в школу».

Зарубежные: Джоан Роулинг сага о Гарри Поттере, Клайв Стейплз Льюис «Хроники Нарнии», Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Роальд Даль «Чарли и шоколадная фабрика», Стивен Кинг «Зеленая миля», Уинстон Грум «Форрест Гамп», Джон Толкиен «Властелин Колец», Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», Янн Мартел («Жизнь Пи».)