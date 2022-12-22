Сергей Шойгу проинспектировал передовую СВО

Сергей Шойгу объехал позиционные районы воинских частей, проверил условия размещения и обогрева личного состава, пункты приготовления и приема пищи Фото: ТАСС

На кадрах Минобороны России министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу действует на передовой группировки войск (сил) Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции. Он выходит из бронемашины и спускается в траншею. Проходит по позициям, интересуется настроением бойцов.

Глава военного ведомства получает четкий ответ: «Боевое!».

Заглядывает в блиндаж и обращает внимание офицера на поддержание в помещениях температурного режима:

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал».

В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил Министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества.

По завершении работы на передовой глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и напутствовал: «Не суетитесь, спокойно, все нормально».

«Мы с Министром, мы не суетимся», – ответили военнослужащие.

- Сергей Шойгу объехал позиционные районы воинских частей, проверил условия размещения и обогрева личного состава, пункты приготовления и приема пищи, условия размещения военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей, - отметили в Минбороны России.