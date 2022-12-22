Дмитрий Песков рассказал о дресс-коде в Кремле

Никакого строгого дресс-кода для журналистов нет, - заметил на брифинге для российских и иностранных журналистов Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 22 декабря, в соцсетях появилась «Кремлевская сенсация»:
«С сегодняшнего дня и на последующих мероприятиях - вводится дресс-код.
Для женщин.
Строгие платья/юбки.
Длина - не выше колен.
Глубокий вырез не допускается.
Костюмы/брюки/пиджаки.
Яркие цвета допустимы в пределах разумного
Для мужчин.
Брюки. (Видимо, в шортах нельзя.)
Рубашка/пиджак.
Галстук желателен.
Цвета - однотонные, неяркие.
Обувь.
Ботинки, НЕ спортивный casual.
Спортивная обувь, массивная обувь на платформе - исключены.
Исключены также открытые носы, босоножки.
Старайтесь придерживаться делового стиля!»
- Никакого строгого дресс-кода для журналистов нет, - заметил в тот же день на брифинге для российских и иностранных журналистов Дмитрий Песков. - Были случаи, когда коллеги небрежно относились к тому, как они одеты. Поэтому, дабы навести порядок, мы обратили внимание на соблюдение определенного режима.
А один из высокопоставленных чиновников Администрации Президента России (он имеет непосредственное отношение к этому вопросу) был ещё более категоричен:
- Никакой жесткой инструкции мы не выпускали и выпускать не собираемся. Сами должны понимать, как одеваться и обуваться в Кремль.
«В шортах и плетёнках? Попробовали бы вы так пройти к товарищу Сталину!»
Лет 20 назад, в жаркую летнюю пору, произошёл такой случай.
Мы, журналисты Кремлевского пула, нестройной, как водится, разномастной колонной - вразвалочку - двигались от Спасской башни к Первому - президентскому корпусу.
А на обочине стоял и с ужасом наблюдал за нами мой знакомый - Кремлевский старожил Александр Николаевич Шефов.
- Это куда вы направляетесь? - полюбопытствовал он у меня.
- К президенту, - сказал я.
- И вон тот тоже? - Шефов показал на парня с микрофоном-журавлем.
А на парне том были шорты с вызывающей расцветкой и плетёнки без носок.
- Попробовали бы вы так пройти к товарищу Сталину, - сказал Александр Николаевич. (Он работал в Кремле с 40-х годов.)
А мне стало стыдно. Не только за коллегу по пулу.
Я тоже был в плетенках на босу ногу…