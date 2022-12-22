Дмитрий Песков рассказал о дресс-коде в Кремле

Никакого строгого дресс-кода для журналистов нет, - заметил на брифинге для российских и иностранных журналистов Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 22 декабря, в соцсетях появилась «Кремлевская сенсация»:

«С сегодняшнего дня и на последующих мероприятиях - вводится дресс-код.

Для женщин.

Строгие платья/юбки.

Длина - не выше колен.

Глубокий вырез не допускается.

Костюмы/брюки/пиджаки.

Яркие цвета допустимы в пределах разумного

Для мужчин.

Брюки. (Видимо, в шортах нельзя.)

Рубашка/пиджак.

Галстук желателен.

Цвета - однотонные, неяркие.

Обувь.

Ботинки, НЕ спортивный casual.

Спортивная обувь, массивная обувь на платформе - исключены.

Исключены также открытые носы, босоножки.

Старайтесь придерживаться делового стиля!»

- Никакого строгого дресс-кода для журналистов нет, - заметил в тот же день на брифинге для российских и иностранных журналистов Дмитрий Песков. - Были случаи, когда коллеги небрежно относились к тому, как они одеты. Поэтому, дабы навести порядок, мы обратили внимание на соблюдение определенного режима.

А один из высокопоставленных чиновников Администрации Президента России (он имеет непосредственное отношение к этому вопросу) был ещё более категоричен:

- Никакой жесткой инструкции мы не выпускали и выпускать не собираемся. Сами должны понимать, как одеваться и обуваться в Кремль.

БЫЛ СЛУЧАЙ

«В шортах и плетёнках? Попробовали бы вы так пройти к товарищу Сталину!»

Лет 20 назад, в жаркую летнюю пору, произошёл такой случай.

Мы, журналисты Кремлевского пула, нестройной, как водится, разномастной колонной - вразвалочку - двигались от Спасской башни к Первому - президентскому корпусу.

А на обочине стоял и с ужасом наблюдал за нами мой знакомый - Кремлевский старожил Александр Николаевич Шефов.

- Это куда вы направляетесь? - полюбопытствовал он у меня.

- К президенту, - сказал я.

- И вон тот тоже? - Шефов показал на парня с микрофоном-журавлем.

А на парне том были шорты с вызывающей расцветкой и плетёнки без носок.

- Попробовали бы вы так пройти к товарищу Сталину, - сказал Александр Николаевич. (Он работал в Кремле с 40-х годов.)

А мне стало стыдно. Не только за коллегу по пулу.

Я тоже был в плетенках на босу ногу…