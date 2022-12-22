Кому и что советует «Совет матерей и жен»?

Cобрание комитета «Совет матерей и жен» в Москве.

Набирает обороты обсуждение в социальных сетях и СМИ ситуация вокруг общественной организации, которая назвала себя «Совет матерей и жен». Эта организация с шумом и гамом провела большой круглый стол месяц назад.

Данная структура, как заявляют ее лидеры, декларирует активную защиту интересов и прав тех, кто непосредственно причастен к специальной военной операции, а также их родных и близких.

Но так ли это на самом деле?

Известный юрист Илья Ремесло, изучив ситуацию, обнаружил, что в реальной жизни ни мужья, ни сыновья тех женщин, кто фигурировал в ряду организаторов данного совета, сейчас никакого прямого отношения к спецоперации на территории Донбасса не имеют. По данным специалиста по праву, модератором означенной структуры выступает один из координаторов беспорядков в Белоруссии двухлетней давности и по совместительству журналист «Белсата».

Ну, а сам «Совет матерей и жен», уже традиционно, координируется, предположительно, с территории одной из восточно-европейских стран - по сведениям того же юриста.

По данным Виктории Хмелевской, чей муж был призван в армию этой осенью в рамках частичной мобилизации, сын одной из «солдатских матерей», что на словах так рьяно радеет за «попранные» интересы военнослужащих, не выполняет свой воинский долг в зоне боевых действий, а наслаждается благами «западной цивилизации» в одной из стран Западной Европы.

Жена военнослужащего Вооруженных сил РФ, Георгия Журавлева, который сейчас проходит службу в зоне СВО, призвала россиян быть осторожными в общении с организацией «Совет матерей и жен»:

- Они мошенники! Посмотрите на их лидеров. Где их сыновья? Служит на Украине? Нет! Эта информация из открытых источников. Я уверена, что в организации есть настоящие матери, жены и сестры наших солдат. Но вот лидеры «Совета матерей и жен» — какие они преследуют интересы?

Закономерный вопрос. Ответ может не порадовать.

Популярный и глубоко осведомленный политобозреватель Сергей Михеев, также получивший материалы о схемах, которые использует вышеозначенная организация, отреагировал на данные спекуляции так:

«Российских женщин злит то, что лидеры «Совета» ничего общего с российской армией не имеют».

Ну, возможно, все-таки имеют — но их интересы с устремлениями российской армии и общества, похоже, стыкуются плохо.