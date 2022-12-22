Первым делом сэкономим на подарках: россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние презенты и застолье

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на подарки и застолье в Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть, наверное, счастливые люди, которые о деньгах перед Новым годом не думают. Но это явно не про большинство. Ведь впереди не только счастливый год, но и презенты детям, родителям, супругам, друзьям и прочим близким и не очень людям. Ах да, а ведь еще шампанское, оливье и всякая гадость вроде заливной рыбы…

Какую сумму россияне готовы на все это выложить? Чтобы это узнать, мы традиционно обратились к нашим подписчикам в соцсетях. И оказалось, что подавляющее большинство опрошенных готовы потратить максимум 5000 рублей на подарки и столько же на новогодний стол. Если сравнить с прошлогодними результатами, то в декабре-2021 (по данным ВЦИОМ), наши граждане планировали потратить на застолье в среднем 5700, а на подарки - 5400 рублей. В общем, несмотря на рост цен, придется нам держаться примерно в тех же рамках.

Экономить люди будут прежде всего на подарках. Почти 40% опрошенных собираются выделить на них не более 2500 рублей. На новогодний стол россияне намерены выложить все-таки побольше денег, хотя примерно треть и здесь хотели бы уложиться в 2,5 тысячи. Теоретически это реально. Кстати, раскроем небольшой секрет: в следующий понедельник у нас выйдет статья о том, как накрыть новогодний стол еще дешевле. С оливье, селедкой под шубой и прочими обязательными атрибутами. Так что не пропустите!

ОПРОС

Сколько денег вы собираетесь потратить в этом году на подарки...

38% Меньше 2500 рублей

25% 2 500 - 5 000 рублей

10% 5 000 - 7 500 рублей

8% 7 500 - 10 000 рублей

4% 10 000 - 12 500 рублей

3% 12 500 - 15 000 рублей

12% Больше 15 000 рублей

...и на новогодний стол?

31% Меньше 2500 рублей

37% 2 500 - 5 000 рублей

12% 5 000 - 7 500 рублей

8% 7 500 - 10 000 рублей

3% 10 000 - 12 500 рублей

2% 12 500 - 15 000 рублей

7% Больше 15 000 рублей

Опросы проведены среди подписчиков «Комсомолки» в соцсетях. Участие приняли 8 и 12,5 тысячи человек соответственно.