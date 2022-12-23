Кто подарил России современный Новый год: улыбка Сталина, «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы»

Картину «Ленин на елке в Сокольниках» многие еще помнят по советскому детству. Фото: wikimedia.org

23 января 1947-го года Президиум Верховного Совета СССР, который возглавлял Николай Шверник, издал Указ «Об объявлении 1 января нерабочим днем».

Конечно, это не была инициатива старого большевика Шверника, хорошо помнившего, как при царе отмечали и Новый год, и Рождество. За тем решением стоял выпускник тифлисской семинарии Иосиф Сталин. Вождь народов ясно видел: после окончания страшной войны советскому человеку нужно дать отдушину.

ЕЛКИ ЛЕНИНСКИЕ

Мало кто сейчас вспомнит о том, что до 1929 года в Стране Советов 1 января было не только праздничным, но и не рабочим днем. Да, первый глава государства рабочих и крестьян, Владимир Ленин, отряхнул прах прежних времен с наших ног. И да, страна решением главы Совнаркома уже с 1918-го года перешла с юлианского на григорианский календарь. Февральская революция по факту становилась мартовской, Рождество русский человек отныне отмечал уже не 25 декабря «по старому стилю», а 7 января – «по новому». И тогда же появился повод для празднования уникального в мире Старого нового года – ночь с 13 на 14 января (хотя такая традиция сформировалась позже).

Но при том многие взрослые граждане страны победившего пролетариата исправно (невзирая на введенный сухой закон) отмечали и ночь с 31 декабря на 1 января. И в 1-й день «настоящего» Нового года массово мучились похмельем (самогон лился рекой). И ни на какую работу не спешили. Причем на законных основаниях.

Сам Владимир Ильич устраивал «ленинские» елки. В лесной школе в Сокольниках - как минимум однажды, 24 декабря 1919-го, в Сочельник. Где дворянский сын и вождь большевиков водил хороводы с детьми пролетариев. Играл с малышней в кошки-мышки. Дарил им пряники, конфеты и булки. А потом нечто подобное делал для крестьянских детей в Горках, где жил в последние годы.

Ставили елки по всей стране. Но снегурочкой тогда и не пахло – не было еще такой традиции, делегировать помощницу Деду морозу. И для большинства это были не столько новогодние, сколько рождественские дни. Возможность раскрасить страшные и странные будни.

Лишь в 1929-м году, с выходом постановление Совнаркома СССР «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» и 1-е, и 7-е января перестали быть праздниками. Они стали «революционными днями». То есть –вполне обычными, рабочими.

1 января – это развлечение для детей малых, неразумных, а взрослые могут и поработать. Такова была логика властей. Ну, а 7-е — это, вообще, «поповский праздник». «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов!» - популярный лозунг того времени.

Новый год пал жертвой развернувшейся богоборческой пропаганды.

«Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с елки, - так пугали юных пионеров старшие товарищи, комсомольцы и коммунисты, - Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала».

Так мирный зимний волшебник попал под каток антирелигиозных гонений. К счастью, не надолго.

«ДОБРЫЙ» ТОВАРИЩ ПОСТЫШЕВ

Конечно, первомайские демонстрации и ликования по поводу Октябрьской революции – дело лихое, заводное. Но все-таки этого маловато было. К тому же это - праздники «политические». А что с «народными»?

28 декабря 1935 года газета «Правда», главный печатный орган страны, опубликовала письмо Павла Постышева, кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(Б). Статья называлась «Давайте организуем к Новому году детям хорошую Елку!». Бывший глава Ревтрибунала писал, что советскому человеку хочется праздника. И потому надо устраивать коллективные елки для всех – именно на Новый год, а не на Рождество (чтобы вытеснить последний из сознания и массовой практики).

Сталин усмехнулся в усы. И уже 30 декабря 1935-го во Дворце пионеров Харькова прошла первая в СССР массовая новогодняя елка с балом-маскарадом.

Елки стали наряжать в ДК и домах пионеров, вузах и детсадах по всей стране с 1936-го. Впрочем, 1 января тогда нерабочим еще не стало.

Ну а сам товарищ Постышев, инициатор «советского» нового года, в феврале 1938-го вместе с женой был арестован в Москве и через год расстрелян в Бутырской тюрьме. Как решило следствие - он руководил «диверсионно-вредительской работой на Украине», где бы 2-м секретарем ЦК в 30-е годы.

Но коллективные новогодние елки уже никто не отменял.

СТАЛИН ДЕД МОРОЗ

Надо признать, что вождь народов корректировал свою позицию по отношению к новогодним праздникам. В зависимости от политической ситуации.

В 1926 году Сталин осудил рождественские ёлки в учреждениях и в квартирах граждан. Тогда он назвал эту традицию старорежимным и антисоветским наследием «проклятого прошлого. Именно в то время в детских руках появились плакаты типа «Родители, не сбивайте нас с толку – не делайте Рождества и елку!».

При том перед новым, 1934-м годом Сталин получил к своему новогоднему столу дичь, которую передал с охоты соратник Сергей Киров и красные вина из Грузии.

В 1935-м Иосиф Виссарионович вернул праздник всем советским детям и взрослым. А на «домашние» елки к вождю приглашались Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе. Позже - Берия, Булганин, Каганович. Поначалу проводились они на третьем этаже дворца Милославского на территории Кремля.

С 1936-го в Колонном зале Дома союзов стала устанавливаться Главная Елка страны. Потом такой статус приобрела новогодняя елка в Кремле. А в СССР появились новогодние открытки, где знакомый всему миру лидер ласково смотрел на веселившихся у елки детей. Иногда за спиной его маячил товарищ Молотов. И рефреном повторялась знаменитая надпись «Спасибо товарищу Сталину за наша счастливое детство!».

В 1937-м была дана отмашка на появление помощницы Деда мороза – внучки Снегурочки (хотя возникла она еще в одноименной сказке Александра Островского, который позаимствовал сюжет из сборника Афанасьева, а прорисовал ее знаменитый Васнецов в 1899-м году).

В 1947-м глава государства, победившего нацизм, еще не готов был сделать 9 мая выходным, но вот 1 января – уже вполне. И всячески поощрял отмечание Нового года по «советскому образцу» в тех европейских странах, которые освободили наши не войска (в одной только Австрии» в те годы отмечали Новый год с елкой и красными звездами на макушках в 30 населенных пунктах, где стояли советские гарнизону).

После войны «сталинская» елка ставилась уже на ближней даче в Волынском, а украшалась не домработницей Александрой Бычковой, как бывало на сталинской квартире в Кремле, а сотрудниками его личной охраны. Туда же привозились новые елочные украшения со стеклодувных заводов. Такие игрушки, например, привезли перед новым, 1951-м годом с завода у Курского вокзала (среди них была и имитация рубиновой звезды со Спасской башни). Сталин однажды подарил мальчикам на новый год перочинные ножи, а сам как-то получил в подарок набор рюмок из рубинового стекла, декорированных снежинками.

ОТ ХРУЩЕВА ДО ПУТИНА

При Хрущеве появился первый советский новогодний фильм «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова в 1957-м году — образец того, как можно отлично, в большом коллективе, встретить самый веселый праздник года. При Никите Сергеевиче вышел и первый телевизионный «Голубой огонек» в 1962-м. И возникла устойчивая традиция водить детей на самую главную и престижную Елку в СССР — в Кремль.

При Брежневе в 1975-м был снят символ нового года — «Ирония с судьбы» неизменного Рязанова. Где герой Мягкова спешил из Ленинграда в Москву, чтобы 2 января выйти на работу в поликлинику,

1 января оставался единственным праздничным «новогодним» днем в стране до распада СССР и воцарения Бориса Ельцина (впрочем, Рождество стало нерабочим днем на излете советской эпохи, в 1991-м).

Лишь в 1993-м к 1 января добавился еще выходной -2 января.

В 2004-м, при Владимире Путине, в Трудовой кодекс внесли изменения. Россияне получили выходные с 1 по 5 января.

В 2012-м каникулы для взрослых продлили до 8 января.

КСТАТИ

2 июня 1897 года при Николае Втором был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности». По нему в Российской империи установили праздничные нерабочие дни, обязательные для всех работодателей. Выходным днем стал и 1 января. В тот день отмечались два праздника - светский Новый год, который объявлялся Высочайшим повелением государя, и религиозный - Обрезание Господне. Праздничными нерабочими днями официально стали 25 и 26 декабря - Рождество Христово.