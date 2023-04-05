Фото предоставлены компанией «Автотор Холдинг»

Полку китайских автомобилей в России прибыло. На калининградском заводе «Автотор» началось производство моделей марки BAIC, это один из крупнейших государственных автомобильных брендов КНР.

4 апреля 2023 года состоялась официальная церемония запуска производства.

- Уже ведется крупноузловая сборка двух моделей - компактного 5-местного кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus, - сообщили KP.RU в пресс-службе автозавода.

Фото предоставлены компанией «Автотор Холдинг»

Сейчас комплектующие доставляются из Китая, но в дальнейшем планируется наладить производство ряда деталей и узлов в России. В частности, это аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шины, сиденья, выхлопные системы. А с 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Начало продаж новых автомобилей запланировано на второй квартал 2023 года. А до конца года планируется выход на российский рынок еще пяти моделей этой марки (см. официальный сайт www.baic-auto.ru). Таким образом, на заводе в этом году будет выпускаться один седан, три городских кроссовера, два внедорожника и один электромобиль.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Кроссовер BAIC X35

Переднеприводный авто длиной 4,325 м предлагается с механической коробкой передач и с «автоматом». Объем двигателя у обеих модификаций 1,5 л, но если у «механики» мощность 116 л.с., то у автомата она увеличена за счет турбонаддува до 150 л.с.

Базовый (самый скромный) вариант на механике оснащен светодиодными фарами, кондиционером, АBS, двумя подушками безопасности, медиасистенмой с экраном 8 дюймов, камерой заднего вида, задними парктрониками и электроприводом зеркал. Салон обит тканью, а сиденья регулируются вручную. Цена - 1 698 900 руб.

Фото предоставлены компанией «Автотор Холдинг»

Всего комплектаций 4. Самая навороченная с автоматом включает в себя еще и систему ESP, круиз-контроль, салон из экокожи, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, панорамную крышу с люком. И стоить это удовольствие будет 2 139 900 руб.

Седан BAIC U5 Plus

Передний привод, длина 4,66 м. Есть вариант с механикой и с автоматом (вариатор). В обоих случаях мощность 1,5-литрового бензинового двигателя составляет 113 л.с. Автомобиль если верить заявленным характеристикам, очень экономичен: у «механики» расход топлива в смешанном цикле — 5,7 л/100 км, а у «автомата» - 5,9.

Фото предоставлены компанией «Автотор Холдинг»

Базовая комплектация достаточно богата - обивка сидений экокожей, АБС, ESP, помощь при трогании на подъеме, медиасистема с экраном 12,3 дюйма, камера заднего вида, задние датчики парковки, обогрев и электропривод боковых зеркал (включая складывание), кондиционер. С механической коробкой такая будет стоить 1 699 900 руб, с автоматом - 1 829 900 руб.

Более высокая комплектация включает еще контроль за движением по полосе, 4 дополнительных динамика, передние боковые подушки безопасности, систему камер кругового обзора, круиз-контроль, люк с электроприводом и климат-контроль. Она предлагается только с коробкой автоматом и будет стоить 1 889 900 руб.