«Вещи дорогие, но выглядит она в них как юмор Петросяна»: Собчак высмеяла Брухунову в одежде за полмиллиона рублей

Татьяну Брухунову часто критикуют за безвкусные наряды. Фото: соцсети.

Ксения Собчак – известная модница: в соцсетях она часто обсуждает последние новинки с мировых подиумов. На звание фэшн-иконы претендует и супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Правда, Ксения считает, что жене 77-летнего юмориста пока есть чему поучиться, поэтому с удовольствием обсуждает ее стиль. Журналистка даже завела традицию: каждую весну она изучает образы супруги Петросяна и делится ценами на те или иные вещи.

Татьяна Брухунова позиционирует себя как покровительницу молодых отечественных брендов. Правда, отказаться от вещей известных западных домов мод она, похоже, не в силах. Вот и новый весенний образ жены юмориста потянул на полмиллиона рублей, и это не считая стоимости пальто.

Ксения Собчак показала новый образ супруги Петросяна. Фото: соцсети.

«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна. В этот раз так: сумка Prada Cleo за 315 000, лоферы тоже Prada за 95 000, очки Dior за 42 800, вязаная шапка российского бренда Svyazat за 5 000. А вот пальто вычислить не удалось, может, вы поможете», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Одна из подписчиц сообщила, что на Татьяне пальто Balenciaga стоимостью 280 тысяч рублей. Другие комментаторы отметили, что на модели Balenciaga пуговицы другого цвета, и предположили, что это пальто российского бренда стоимостью 13500 рублей. А вот в чем подписчики были единодушны, так это в том, что при таких деньгах Татьяна могла бы выглядеть более стильно.

Журналистка рассказала, сколько стоят вещи из гардероба жены юмориста. Фото: соцсети.

«Тот случай, когда деньги есть, а вкуса нет», «Несмотря на ценник, ну сельпо же», «От Степаненко приданое в виде пальто», «А пальто из Тульского универмага, мама прислала», «Вот как ее ни одень а все колхоз колхозом», «Я сама шапку свяжу... Ещё за такие деньги - 5000 т.р. С ума сойти», «Зачем авоську на голову надела?», «Вещи дорогие, спору нет. Но выглядит она в них почему то почти так же, как юмор ее супруга Петросяна», - комментируют подписчики.

С их мнением согласны и ведущие российские стилисты. Эксперты считают, что молодая жена Петросяна тратит миллионы на безвкусную одежду.

«Татьяна - молодая и красивая дама. Но мне непонятно, почему она целенаправленно создает такую небрежность в своем образе, - рассказал «КП» стилист Омар Байрамов. - Вроде бы и вещи дорогие, но как-то странно скомбинированы. Мы видим какое-то целенаправленное желание себя состарить».