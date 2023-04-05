В Польше назревают митинги во время визита Зеленского: местные жители теряют деньги из-за Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Это первый официальный зарубежный визит главы киевского режима после начала СВО.

Польские политики, понятное дело, ждут гостя с распростертыми объятиями: с ним готовятся обсудить формы дальнейшей военной поддержки Украины. А вот местные фермеры грозятся устроить визитеру совсем не радостную встречу. Им не нравится то, что на внутренний рынок Польши хлынуло украинское зерно, вытеснив с него национальных производителей.

Глава ассоциации фермеров Замостья Марин Собчук, заявил, что они готовы выйти на улицы, чтобы подпортить пафосный прием заезжего соседа. Британское издание Guardian считает, что подобные заявления дают основания говорить о трещине в солидарности Запада.

В прошлом году ЕС отменил пошлины и квоты на сельхозпродукцию из Украины, чтобы облегчить экспорт через страны блока, однако из-за транспортных проблем в Польше, Венгрии и Румынии зерно осело на местном рынке, обрушив цены на местную продукцию. Вывезти его из Польши не получается, потому что украинские грузовые поезда используют другую ширину колеи, а у польских составов другие приоритеты, например, импорт угля в Польшу после прекращения ввоза из России.

Государства-члены ЕС уже выделили 56 млн евро на поддержку болгарских, польских и румынских фермеров, но эти деньги были названы «каплей в море». А в ущерб себе поляки, видимо, поддерживать Украину больше не готовы. Местные фермеры все настойчивее требуют расчистить рынок от украинского зерна, чтобы не нести убытки. Совсем недавно министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика даже закидали яйцами во время панельной дискуссии с комиссаром ЕС из-за недовольства проводимой политикой.

Из-за внутриполитического давления руководство Польши, которое активно поддерживает Украину на протяжении конфликта, начинает снижать объемы оказываемой помощи. Своя рубаха ближе к телу. Недавно правительство сократило финансовую помощь украинским беженцам, а премьер-министр Польши Моравецкий обещал, что попросит Еврокомиссию восстановить барьеры для экспорта украинского зерна.