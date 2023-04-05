Израильские силовики штурмом взяли святыню мусульман: в мечети Аль-Акса задержаны сотни человек

Израильские полицейские не стеснялись в средствах. Фото: REUTERS

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло накануне в Иерусалиме. Причем в этот раз, судя по всему, инцидент может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем раньше.

Как передает «Аль-Джазира», израильские полицейские ворвались в одну из главных святынь мусульман мечеть Аль-Акса и начали жестко разгонять собравшихся там палестинцев. Согласно официальному сообщению силовиков, причиной их действий стало то, что в мечети находились провокаторы и преступники, которые забаррикадировались там с палками, камнями и фейерверками.

В результате, когда правоохранители вошли в комплекс мечети, в них полетели булыжники и даже «был запущен фейерверк». При этом в соцсетях еще до столкновения появились призывы приехать и защитить святыню. Все это буквально «наэлектризовало» атмосферу и привело к эскалации конфликта.

«Сегодня ночью десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети и начали скандировать лозунги и призывать к беспорядкам. После длительных попыток уговорить их выйти за пределы комплекса полицейским пришлось зайти на его территорию, чтобы вывести их и обеспечить проведение утренней молитвы, а также предотвратить насильственные беспорядки. Во время входа силовиков в мечеть их забросали камнями и фейерверками. Один полицейский был ранен в ногу брошенным камнем, еще один правоохранитель получил повреждения от фейерверка, выпущенного по нему в упор», - говорится в заявлении, на которое ссылается ТАСС.

Официальной причиной рейда полиции стала информация о том, что в мечети находились "провокаторы и преступники". Фото: REUTERS

Потом уже после молитвы десятки людей начали скандировать лозунги на площади у Храмовой горы, что, по мнению израильтян, могло привести к срыву посещения этой достопримечательности туристами и израильтянами, которые могут прийти посмотреть на мечеть в рамках экскурсий. Силовики оттеснили протестующих и задержали одного подозреваемого.

Как итог, когда израильские правоохранители начали жестко задерживать верующих, то не стеснялись в средствах. В ход шли электрошокеры, слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Многих собравшихся поколотили, кого-то положили лицом в пол, затянув за спиной наручники.

Красный Полумесяц сообщил о 12 раненых, включая трех человек, которые сейчас находятся в больнице. Другие источники говорят о сотне пострадавших. В заявлении Красного полумесяца также говорится, что израильские войска не позволили ее медикам добраться до Аль-Аксы.

Пока арестованными остаются 400 палестинцев, причем пока они остаются все еще под стражей.

Полицейский рейд может вновь обострить и без того непростую ситуацию в Иерусалиме. Фото: REUTERS

Сколько всего народу оказалось вовлеченным в этот инцидент, сказать сложно. Ведь, по данным Ассошиэйтед Пресс, только на одной вечерней молитве в мечети собрались около 80 тысяч человек.

Весь арабский мир сейчас бурлит. Еще бы, ведь мало того, что израильтяне вошли в Аль-Аксу (такое бывало и раньше, например, в 2021 году), так они еще и сделали это во время священного месяца Рамадан. Действия Тель-Авива осудила Лига арабских государств, Иран и еще множество неправительственных организаций, представляющих интересы арабов.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе заявил, что произошедшее в Иерусалиме, «является серьезным преступлением против верующих, ведь молитва в мечети Аль-Акса является правом мусульман, а не привилегией со стороны Израиля».