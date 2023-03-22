Все о едином пособии для беременных женщин и семей с детьми

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С 2023 года в нашей стране введена новая мера государственной поддержки для семей с детьми и беременных женщин. Это ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка - единое пособие. Благодаря появлению такой выплаты воспользоваться социальной помощью от государства стало проще и удобнее. А в некоторых случаях вырос размер финансовой поддержки. Единое пособие начисляет и выплачивает Социальный фонд (СФР). Вместе с его экспертами «Комсомолка» рассказывает самое важное, что нужно знать будущим мамам и семьям с детьми.

Пять важных фактов

1. Кому поможет государство

Выплата полагается, если среднемесячный доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе.

Пособие назначается:

• одному из родителей ребенка в возрасте до 17 лет;

• будущей маме, если она встала на учет на сроке беременности до 12 недель.

Важное условие: пособие выплачивается российским гражданам, постоянно проживающим в РФ.

2. Сколько заплатят

Размер пособия зависит от соотношения доходов семьи и прожиточного минимума (ПМ) в регионе. А именно:

• базовый размер выплаты - 50% от детского регионального ПМ;

• если при назначении базовой выплаты среднедушевой доход семьи остается ниже прожиточного минимума, то пособие начисляется в размере 75% детского ПМ;

• если при выплате в размере 75% ПМ среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, то пособие составит 100% детского ПМ в регионе.

Для беременных женщин действуют такие правила:

• базовый размер выплаты - 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе;

• если при базовой выплате среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 75% регионального ПМ для трудоспособного населения;

• если при выплате в размере 75% ПМ среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, то пособие составит 100% регионального ПМ для трудоспособного населения.

- Обратите внимание на важную деталь: для семей с детьми пособие рассчитывается на основе величины регионального детского прожиточного минимума. А для будущих мам размер выплаты определяется на основе ПМ для трудоспособного населения в регионе. Узнать актуальные размеры ПМ для разных категорий граждан во всех регионах России вы можете на сайте Соцфонда sfr.gov.ru в разделе «Семьям с детьми».

3. Что означает «правило нулевого дохода»

Пособие назначается при условии, что взрослые члены семьи имеют заработок или иные доходы (стипендии, доходы от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, пенсии). Либо если кто-то из трудоспособных домочадцев не работает или не учится, но по уважительной причине. То есть когда отсутствие доходов обосновывается объективными жизненными обстоятельствами, поясняют в Соцфонде. Это и есть «правило нулевого дохода».

К числу объективных оснований для отсутствия заработка относятся такие причины:

• беременность от 6 месяцев в расчетном периоде или от 12 недель на день подачи заявления о назначении пособия (уточним: расчетный период для единого пособия - это 12 месяцев, но отсчет начинается за один месяц до обращения за выплатой. То есть, например, если вы подаете заявление на пособие в марте 2023 года, то расчетным периодом будет срок с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно);

• уход за детьми в многодетной семье для одного из родителей;

• уход за ребенком до 3-летнего возраста;

• уход за ребенком для единственного родителя;

• уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет;

• прохождение непрерывного лечения сроком от 3 месяцев;

• уход за пожилым человеком или человеком с инвалидностью;

• обучение по очной форме - для членов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

• статус безработного (до 6 месяцев);

• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

На заметку: если в течение расчетного периода (то есть 12 месяцев) был доход даже на протяжении короткого времени, то «правило нулевого дохода» не применяется. Если же дохода не было, то 10 из 12 месяцев расчетного периода должны быть «закрыты» уважительными причинами (см. выше).

4. Как учитывается имущество семьи

При обращении за пособием оценивается нуждаемость семьи. Учитываются доходы (напомним, среднемесячный доход на члена семьи должен быть не выше прожиточного минимума в регионе), а также имущество.

Правительством утвержден перечень недвижимости и других видов имущества, владея которыми семья может претендовать на пособие.

Это:

• одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв. м;

• один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи - менее 40 кв. м;

• одна дача;

• один гараж, машино-место или два, если семья многодетная или в ней есть гражданин с инвалидностью;

• земельные участки общей площадью не более 0,25 га для жителей города или не более 1 га - для жителей сельской местности;

• один автомобиль, мотоцикл или два, если семья многодетная или в ней есть гражданин с инвалидностью;

• один катер, моторная лодка, единица самоходной техники младше 5 лет;

• сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает прожиточного минимума в регионе.

- Если недвижимость находится в долевой собственности не только членов семьи, то учитываются лишь доли от 1/3 и больше.

5. Куда обращаться, чтобы назначили выплаты

Нужно подать заявление о назначении единого пособия. Это можно сделать тремя способами:

• через портал госуслуг;

• в МФЦ;

• в отделение Соцфонда по месту жительства.

По общему правилу достаточно одного заявления. Фонд самостоятельно запрашивает сведения, необходимые для назначения пособия, в соответствующих органах и организациях. В исключительных случаях, когда данные о тех или иных обстоятельствах жизненной ситуации заявителя отсутствуют в государственных информсистемах, гражданина могут попросить предоставить недостающую информацию.

Заявление рассматривается в срок не более 10 рабочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлен максимум до 30 рабочих дней. Первая выплата поступает в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

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Что еще нужно знать

• Будущая мама может обратиться за единым пособием после 12-й недели беременности. Выплата назначается с месяца постановки женщины на учет в медицинской организации, но не ранее 6-й недели беременности.

• Семьям с детьми пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения 17 лет. Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

• Если заявление подано в течение полугода после появления малыша на свет, то пособие начисляется с рождения (но не ранее чем с 1 января 2023 года). При обращении позднее чем через полгода пособие назначается с месяца подачи заявления (но также не ранее чем с 1.01.2023).

Еще больше полезной информации о поддержке для семей с детьми - в телеграм-канале Социального фонда России