«Она живет удивительной жизнью»: Светлана Бондарчук рассказала об особенной дочери с ДЦП

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре 24 года. Фото: соцсети.

В браке Федора и Светланы Бондарчук появились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. Если о жизни первенца звездных родителей известно многое, то об их дочери – практически ничего. Врачи поставили Варваре диагноз ДЦП, сейчас девушке уже 24 года. Режиссер и его экс-супруга решили защитить дочь от любопытства публики, поэтому не показывают ее и практически не говорят о ней. Редкие новости о жизни Вари можно услышать от Светланы: иногда она делится подробностями. О том, как ее дочь живет сейчас, Бондарчук рассказала в интервью Наталье Подольской. По словам телеведущей, их с Федором дочь счастлива и ни в чем не нуждается.

«Варвара Бондарчук - прекрасная девочка. Она особенный ребенок, который родился с ДЦП. Но она живет своей совершенно удивительной и, я бы даже сказала, хорошей жизнью. У нее есть все, что нужно. Люди, которые ее любят, вокруг нее», - поделилась 54-летняя Светлана.

Звездная мама очень гордится успехами своего первенца. Сергей пошел по стопам звездного отца и стал продюсером.

«Он самостоятельная единица. Продюсирует интересные кинопроекты, сериалы. Недавно завершил сериал „Балет“, где Женя Сангаджиев выступил режиссером. Я горжусь его работой. Помимо всего прочего, он просто мой прекрасный взрослый ребенок», - рассказала Светлана в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Светлана говорит, что ее дочь живет счастливо, в любви и заботе. Фото: соцсети.

Супруги долго не раскрывали диагноз Варвары. Лишь в 2021 году Светлана упомянула, что девочка родилась с особенностями. Модель подчеркнула, что в их семье воздерживаются от употребления таких слов, как «аутизм».

Ранее экс-супруга режиссера рассказала, почему они с Федором приняли решение скрыть дочь от публики. Светлана отмечает, что они с бывшим мужем специально не стали акцентировать внимание общественности на Варваре, решив, что оно ей ни к чему.

«Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», - говорила Бондарчук.

Светлана упоминала, что ее дочь живет и лечится в России.

«Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», - говорила модель.

Два года назад у Варвары и Сергея появился младший брат. Молодая жена Федора Бондарчука Паулина Андреева родила ему сына Ивана.