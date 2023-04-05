Зеленский прибыл в Варшаву с объявленным визитом Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Вольдемар Зеленский прибыл в Варшаву с объявленным визитом, всем своим видом подчеркивая, что он тут проездом с фронта, и ему не до шуток. Милитари-штаны цвета хаки, милитари-ботинки и милитари-свитерок (правда, на этот раз вроде как черный, а не обычная куртка или футболка – наверное, в стирку отдал) и немытая голова лишь подчеркивали мужественность и аскетичность нынешнего главы Украины, которому для полноты образа не хватало лишь пропитанной кровью повязки на голове и маузера в деревянной кобуре на бедре. На фоне этого мужественного сморчка президент Польши Анджей Дуда выглядел лощеным штафиркой, который должен в присутствии такого визитера лишь есть его глазами и четко рапортовать: "Так точно! Будет сделано! Чего изволите?" Правда, руки о штаны, наверное, внезапно вспотели, перед рукопожатием вытирал почему-то Зеленский, а не штафирка. Зато сделал это совершенно по-пацански, как гопник с соседнего двора.

Оба президента были с супругами, но что там о дамах особо говорить: Олена Зеленская, в отличие от мужа, показала, что она сюда не из окопа приехала: стильное пальтишко, туфли на высоких каблуках в тон пальто, распущенные волосы. Про жену Дуды и говорить нечего. Она, как последняя зрадница поздоровалась с четой Зеленских на чистом русском языке? "Добрый день!" Просто, как серпом по тому инструменту, которым Зеленский играл на рояле! Тут, знаете ли, даже одежда с намеком на цвета украинского флага не спасает.

Но польских журналистов так просто обвести вокруг пальца нарочитым аскетизмом Зеленскому не удалось. Они тут же узнали, в каких условиях президент Украины, "ехал с фронта" к своему польскому "другу и союзнику". Условия оказались сногсшибательными. Вагон украинского президента совсем не походил на походный штаб, скорее, можно вести речь о намеренной роскоши напоказ, что было бы уместно какому-нибудь арабскому шейху, а не главе нищей и разоренной, с наполовину убавленным населением страны.

Поляки буквально остолбенели: "Президент Украины отправился в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне. Если внешне вагон не отличается от аналогичных транспортных средств, то интерьер удивительным образом предназначен для перевозки VIP-персон. Для них предусмотрена просторная спальня с одной стороны, мозаичная ванная комната и хорошо оборудованная кухня. Здесь можно приготовить горячее блюдо, а в холодильнике охладить прохладительные напитки. Внутри также есть конференц-зал и удобные комнаты для охраны. Все это в золоте, что создает впечатление необычайной роскоши".

Как и положено интерьеру в доме цыганского барона или главы табора, "дорого, богато". Наверное, поэтому такой стиль многие называют цыганским ампиром". Пора уже в "украинский ампир" переименовывать.

Это один из 10-ти вагонов, которые изготовили в 2015-2016 годах по специальному заказу "Укрзализныци" для перевозки VIP-персон. То есть при Порошенко. Что самое интересное, сделали эти вагоны в Польше.

В таком вагоне в феврале ездил в Киев Байден, в таком же летом прошлого года приезжали в гости к Зеленскому Макрон, Шольц и теперь уже экс-премьер Италии Марио Драги. В таком, да не совсем. У европейцев был вагон с такими же удобствами, но выполненный с гораздо более строгой отделкой темные полированные панели из дуба и каштана, плоские светильники и т.д. А вот вагоны "с золотом и парчой" – это для нуворишей. Интересно, почему супруги Зеленские выбрали для себя именно такой вариант.

Вскрыли Вовчика Зеленского польские журналисты, как просроченную консерву. Обманкой оказался весь его аскетичный камуфляж, равно как и образ мужественного борца с "агрессором". Надо было тогда уж дожимать имидж до конца проехаться в плацкарте. И без матраса с бельем, чтобы пожестче и спину заломило, а не в отдельной спальне вагона. Заодно и денег с вооружениями просить получилось бы убедительнее.

Не напомните, что там украинцы кричали про "золотой унитаз" Януковича? Ах, да, вы правы – унитаз в этом вагоне не золотой. Ну, хотя бы он не золотой.