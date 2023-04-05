Учителя в Англии голодают из-за низких зарплат

Неудивительно, что школы стонут от острой нехватки учителей Фото: REUTERS

В Великобритании каждый пятый молодой учитель устраивается на вторую работу, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальный прожиточный уровень. А каждый третий - экономит на еде или вообще голодает из-за низких зарплат, не поспевающих за инфляцией. Такие неутешительные данные публикует газета Guardian со ссылкой на результаты исследования Национального профсоюза образования.

Из более 8000 учителей английских государственных школ в возрасте до 30 лет, опрошенных профсоюзом, 34% признались, что позволяют себе лишь короткий дневной перекус, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. Более 25% подрабатывают вне школы. В итоге каждый десятый педагог намерен уволиться в ближайшие два года из-за низкого жалования и чрезмерной нагрузки. Участники опроса сетуют, что не могут больше сохранять в себе необходимую для учителя доброжелательность, потому что живут на грани срыва. Другие педагоги рассказывают, что зачастую приходят в кабинеты пораньше и уходят попозже, чтобы согреться, и заряжают гаджеты на работе из-за неподъемных цен на электричество. «Стыдно, что я учитель. Это считается респектабельной работой, но я не могу позволить себе так жить!» - признается один из преподавателей.

Неудивительно, что школы стонут от острой нехватки учителей, а занятия зачастую ведут непрофильные специалисты. Министр образования в теневом кабинете оппозиционной лейбористской партии Бриджит Филлипсон считает, что англичанине платят за экономию на преподавателях образованием своих детей.