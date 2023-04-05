Пользователям VK Музыки из пяти стран СНГ стали доступны локальные разделы

Пользователям из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси доступны локальные музыкальные разделы в VK Музыке. При регистрации сервис дарит бесплатную подписку на три месяца.

Сразу в пяти странах СНГ на витрине VK Музыки появились самостоятельные разделы с местными новинками, собранными редакцией с учетом местного рынка. Разделы доступны в отдельном приложении VK Музыка и в музыкальном разделе социальной сети ВКонтакте.

Локальные витрины отмечены символикой стран СНГ и подстраиваются под пользователей с учетом их геолокации. Слушателям из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси доступно 30 плейлистов, которые постоянно пополняются местными музыкальными новинками, а также блок «Выборредакции». Помимо этого, на витрине появились топ-чарты Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Узбекистана и чарт «Топ-100 СНГ».

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Локальные витрины – это прежде всего, шаг навстречу молодым и перспективным музыкантам из разных стран. Теперь им намного проще заявить о себе и донести свою музыку до миллионов слушателей».

Чтобы в полной мере оценить нововведения, слушатели в пяти странах СНГ могут оформить трехмесячную подписку на VK Музыку бесплатно. С её помощью каждый пользователь получает максимальные условия для комфортного прослушивания музыки: прослушивание музыки без интернета, с выключенным экраном телефона, отсутствие рекламы и других ограничений. Акция доступна для всех новых пользователей и действует до 7 мая 2023 года.

В поддержку обновленной витрины VK Музыки в пяти странах стартовала масштабная рекламная кампания. В ней приняли участие топовые артисты — ANNA ASTI, The Limba, Xcho, Jony и Тимати.