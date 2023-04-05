«Импортозамещение должно происходить в головах»: Мишустин призвал отказываться от англицизмов в речи

В среду Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку в Рязань. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В среду Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку в Рязань. Вначале премьер изучил местную медицину. Мишустин осмотрел новый корпус областного клинического онкологического диспансера. Сейчас его готовят к запуску. Мишустину показали, что для больницы закупили новейшее оборудование, в том числе рентген, современный цифровой маммограф и компьютерный томограф. Часть оборудования импортное, часть собирается в России.

- Некоторые виды импортного оборудования мы получали буквально с боем, оно шло из-за рубежа и нам не хотели его отдавать, хотя оно было заранее оплачено и законтрактовано, несколько месяцев мы разбирались по каждой единице техники, - рассказал Мишустину губернатор Рязанской области Павел Малков.

Мишустин в ответ заметил, что не нужно стесняться, что часть оборудования все еще зарубежного производства. Главное, чтобы к нему были запчасти и качественный сервис.

- Но все, что можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, - это вклад в импортозамещение и создание технологического суверенитета страны, - отметил Мишустин.

Премьер также заметил, что нужно уходить от англицизмов в речи.

- Импортозамещение должно происходить и в головах! - заявил премьер.

Мишустину также рассказали о медицинском кластере Рязанской области, который был создан летом 2021 года. В него входят медицинский и радиотехнический университеты, медицинский колледж, три предприятия фармацевтической отрасли и девять предприятий-производителей медицинских изделий и оборудования. В частности, Мишустину показали вакцину против гриппа, созданную в фармацевтическом холдинге «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Она производится по технологии полного цикла и одобрена к применению всем категориям пациентов, в том числе детям с шести лет и беременным женщинам.

- Рязанская область готова увеличить производство лекарств, том числе средств для лечения и диагностики онкологии, - рассказал губернатор.

Из больницы Мишустин отправился на стекольный завод. Завод запустили в 2008 году. Изначально им владели американцы, но в прошлом году произошла смена собственника. При этом производство, стандарты качества и коллектив сотрудников были полностью сохранены.

- Коллективу спасибо, что в непростое время не дали развалиться производству, сумели спасти экспортную составляющую и организовать внутренний спрос, - заметил Мишустин во время осмотра заводских цехов.

Отдельно Мишустин пообщался с губернатором Рязани, а также ознакомился с планом благоустройства города. Павел Малков попросил премьера помочь с финансированием благоустройства рязанского кремлевского сквера.

- Все, что сможем, сделаем, все поручения я дам, - пообещал Мишустин, а потом добавил, - федеральный проект создания комфортной городской среды, которым мы занимаемся, открывает маленькие жемчужины в каждом уголке нашей замечательной родины.