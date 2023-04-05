Поездка в Мариуполь и связь Запада с терактами в России: о чем говорил Владимир Путин на большом Совбезе

В самом начале Владимир Путин выступил с программной речью Фото: REUTERS

Практически все заседания Совета безопасности проходят в закрытом режиме. Максимум, сообщается их общая тема. А тут, в среду, неожиданно все обсуждение дали в открытой трансляции. Разгадка такой публичности в теме совещания: «Вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны».

Кремлю важно показать, что власти знают о всех трудностях на присоединенных территориях и работают над ними.

В самом начале Владимир Путин выступил с программной речью. Вот восемь главных ее тезисов.

ПОЕЗДКА В МАРИУПОЛЬ

Недавно сам посещал Мариуполь и посмотрел ход восстановления. Строительство развернуто масштабное, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населенных пунктах всех четырех регионов.

КИЕВУ ПОМОГАЮТ ДРУГИЕ СТРАНЫ

Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Причём неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах. И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.

РАЗГУЛ КРИМИНАЛА

Сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее.

Во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока.

РАБОТА С ЧИСТОГО ЛИСТА

В новых субъектах Федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности. Трудностей, конечно, много, в том числе организационных.

Основная нагрузка ложится на территориальные подразделения правоохранительных органов. Их формирование идёт в сложной оперативной обстановке, в условиях военного положения. Несмотря на это они работают, работают профессионально и мужественно.

ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ К НАЧАЛУ ЛЕТА

В соответствии с федеральными конституционными законами до 1 июня текущего года создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб должно быть завершено. И от того, насколько системно и качественно это будет сделано, прямо зависит возвращение людей к нормальной жизни – на основе российских законов.

ПРИВЛЕКАЙТЕ МЕСТНЫХ

Нужно активнее привлекать к работе, к охране правопорядка местных жителей, отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной так называемой обратной связи.

НЕДОБИТОЕ ПОДПОЛЬЕ

Противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жёстко и эффективно. Контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.

ЛЮДИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и посёлков, в органах местной власти и правоохранительных структурах.