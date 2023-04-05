Плющенко высказался о рукоприкладстве детского тренера Лавренчук: пять лет назад ее с позором выгнал из академии

KP.RU дозвонилась до Евгения Плющенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

После недавнего скандала с юной фигуристкой Мирославой Лебедевой стало известно о другом нелицеприятном инциденте в фигурном мире.

- Сразу после прогремевшего инцидента с Мирославой Лебедевой анонимный родитель прислал мне видео с камер наблюдения «Академии Плющенко». Датируются они 2018-м годом, - написала в своем блоге ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина, - Эпизодов много, я оставила лишь малую часть. Как мне написали, на видео женщина, которая сегодня называет себя тренером и работает с детьми, Юлия Лавренчук и ее дочь Эмили Честертон (гражданка Австрии). На этих эпизодах она находится на льду ранним утром «по блату» как жена и помощница тренера «Академии» Алексея Василевского, подкатывая дочку. Родители, приводя утром детей на занятия, неоднократно видели это и решили снять видео с камер, к которым имеют доступ 24/7. В разговоре со мной Лавренчук, как вы слышите, ушла в несознанку. Я связалась с Евгением Плющенко, он подтвердил, что на видео все-таки она, и после просмотра камер в «Академии», он сразу выгнал ее, после чего за ней последовал и ее муж, скрывавший эти факты. Я выяснила, что Лавренчук обещала уехать из России, лишь бы это не предавали огласке, но нагло всех обманула. Так вот, сейчас парочка Лавренчук-Василевский вместе со своим другом Алексеем Железняковым открыли какой-то спортивный клуб. Потрясающая компания, конечно. Василевского недавно уволили из Армии ФК (уж не буду говорить, за что), Железняков недавно дал интервью, одобряющее поведение отца Мирославы Лебедевой, ну и, во главе садистка Лавренчук. Кто пойдет? - возмутилась ведущая.

KP.RU дозвонилась до Евгения Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион подтвердил в беседе с «Комсомолкой», что в его «Академии» несколько лет назад действительно был такой инцидент.

- К сожалению, 5 лет назад такой факт был, - сказал KP.RU Евгений Плющенко. - Как только я об этом узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук. После того как я увидел видео с камер наблюдения, Лавренчук незамедлительно выгнали. Мы не стали разглашать этот инцидент, поскольку она умоляла этого не делать. Уволена Лавренчук была с условием, что она уедет из страны и не будет более заниматься тренерской деятельностью. Лавренчук нам это клятвенно обещала. Она заверила нас, что больше никогда не поднимет руку на ребёнка. За ней последовал и ее муж Василевский, поскольку мы нашли видео, где Лавренчук на глазах своего мужа избивала 5-летнюю девочку. Это видела вся школа. У него ноль реакции. Но слово она не сдержала. Устроилась с мужем в другую школу, из которой, как мне стало известно, их тоже недавно выгнали. Сейчас прошла информация от родителей -очевидцев, что Лавренчук с мужем открыли какую-то школу и набирают детей. Диву даёшься людской наглости,-поделился с KP.RU Евгений Плющенко.