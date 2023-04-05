Театр Вахтангова отреставрировал двухэтажный особняк на собственные средства, чтобы открыть в нём музей

Особняк, где когда-то жил Вахтангов Фото: Википедия

На реализацию этого грандиозного проекта ушло 2,5 года, но идея, как спасти от разрушения дом, где родился и вырос Евгений Богратионович, родилась еще лет 40 назад, когда московский академический театр, носящий его имя, приезжал на гастроли во Владикавказ (тогда это был Орджоникидзе).

Артисты, зная, что это родной город отца-основателя театра, попросили показать дом, где он родился и вырос. Устроили экскурсию. В двухэтажном особняке, где когда-то жил Вахтангов и где на первом этаже размещался табачный магазин его отца (отец владел табачной фабрикой), с советских времен была густонаселенная коммуналка: 13 квартир с удобствами на улице. По генеральному плану этот дом и весь квартал подлежали сносу. И тогда народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова после спектакля «Принцесса Турандот» прямо со сцены обратилась к зрителям, среди которых были и руководители города, с просьбой не сносить дом Вахтангова. Её слова были услышаны. Дом уцелел, на него повесили мемориальную табличку и снова о нём забыли.

И вот 9 лет назад Театр Вахтангова снова приехал во Владикавказ. И снова артисты увидели: двухэтажный особняк по-прежнему находился в аварийном состоянии, его надо срочно ремонтировать. Тогда родилась мысль открыть в доме культурный центр и музей Евгения Вахтангова. Когда театр готовился к своему 100-летию, его дирекция добилась, чтобы в государственную юбилейную программу включили открытие Дома Вахтангова во Владикавказе.

Но дом был жилой. В нём находились коммунальные квартиры. Помогли выкупить квартиры и расселить 13 коммуналок спонсоры театра, банк «Открытие» и лично его председатель Михаил Задорнов. Дом перевели в федеральную собственность Театра Вахтангова, дали статус объекта культурного наследия. В нем сохранились с дореволюционных времен две фасадные стены, два окна и входная дверь, в которую сто лет назад заходил Евгений Богратионович. В реставрационной мастерской сделали окна по образу и подобию исторических, отреставрировали фасад из красного кирпича, изготовленного на заводе барона Штейнгеля. Из этого кирпича в ХIХ веке был построен весь центр Владикавказа. Даже сумели воссоздать крышу из исторической красной черепицы, тоже изготовленной на заводе Штейнгеля. Старую черепицу чудом обнаружили на окраине Владикавказа и выкупили всю.

Спустя 120 лет вернутся во Владикавказ предметы интерьера того времени.

- Площадь дома около 960 квадратных метров. На первом этаже будет концертный зал и ресторан, - рассказал директор Театра им.Вахтангова Кирилл Крок. - На втором - историческая реконструкция квартиры Вахтангова по образу купеческого дома конца ХIХ – начала ХХ века. Мы привезем из Москвы личные вещи Евгения Богратионовича, которые хранятся в музее театра. Его письма, старые театральные афиши. Праправнучка Евгения Богратионовича передала нам его мундштук, который хранился в семье. Обязательно восстановим летнюю веранду. Дом станет филиалом Театра Вахтангова. Кто-то, наверное, скажет: «Конечно, им дали деньги, они там строят». Но в этом проекте нет ни копейки бюджетных средств! Театр вложил в реставрацию более 200 миллионов собственных денег, которые заработали от продажи билетов на наши спектакли в Москве, от наших бесконечных гастролей по городам России. Это деньги, которые своим потом и трудом зарабатывает огромный коллектив театра и, в первую очередь, конечно, артисты. И вот эти деньги театр приносит сюда, на родину нашего отца-основателя. 2 миллиона рублей собрали зрители, которые поддержали наше дело. Уникальность проекта еще в том, что московский театр вкладывает деньги не в пансионат, не в базу отдыха для своих артистов, а в региональный культурный объект.

Вечером 30 апреля на центральной площади Владикавказа пройдет праздничный концерт, на котором выступит почти вся труппу знаменитого Театра им.Вахтангова.

- Нам хотелось Евгения Богратионовича отблагодарить, - говорит народная артистка России Ирина Купченко. – Сто лет назад из частной студии, которых в то время было очень много, родился наш театр – это же чудо.