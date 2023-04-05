Получает 1,5 миллиона в день: Муж Заворотнюк работает на износ, спасая больную жену

Петр Чернышев. Фото: кадр видео.

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с глиобластомой – раком мозга. Ее муж, фигурист Петр Чернышев уже четыре года остается единственным добытчиком в семье. Спортсмен не только обеспечивает близким достойный уровень жизни, но и оплачивает дорогостоящее лечение жены в частных клиниках. Фигурист работает буквально на износ, чтобы его родные ни в чем не нуждались. В итоге муж Заворотнюк стал зарабатывать гораздо больше, чем два года назад.

Основной источник доходов фигуриста – ледовые шоу. Петр – главная звезда продюсерской компании Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка называет его своим верным другом и правой рукой. Чернышев занят почти во всех спектаклях, которые ставит Татьяна.

«Раньше за один выход Чернышев получат примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходя до 500 тысяч рублей. Все дорожает. Гонорары фигуристов — это внутренняя кухня, на них нет спроса, как, скажем, на певцов. На корпоративы их не зовут. Но первые лица получают хорошие деньги. Основной заработок идет в новогодние каникулы. Там в день по два-три шоу может быть. Соответственно, по 1,5 миллиона в день», - рассказал Woman.ru источник, знакомый с ситуацией.

Фигурист преданно ухаживает за больной Анастасией Заворотнюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В январе 2020 года Петр заработал за участие в шоу «Спящая красавица» 2,8 миллиона рублей. Постановка шла во дворце «Мегаспорт» в Москве, супруг Заворотнюк выходил на лед 22 раза. А в декабре 2021 года Чернышев и Навка показали свое ледовое шоу в Дубае. За три дня на ледовой арене Петр заработал 3 миллиона рублей.

Неплохой доход Чернышеву принесла и ледовая школа в Санкт-Петербурге. В 2019 году ее прибыль составила почти 100 миллионов рублей. Кроме того, Петр участвует в городских выступлениях, которые оплачиваются также по самым высоким тарифам.

«В зимнее время, естественно, доходы фигуристов растут. Плюс, они имеют контракты с администрациями, выступают для детей на городских площадках. Летом, конечно, становится меньше, но не думаю, что заработок у них сезонный», - сообщил инсайдер.

Пару месяцев назад Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения. Чернышев преданно ухаживает за больной супругой. Недавно Татьяна Навка рассказала, что в жизни ее коллеги сейчас непростой период. Но Петр – настоящий профессионал, и, несмотря на личную трагедию, отдает работе всего себя.

«Петр - моя опора, партнер и помощник. Я счастлива, он безумно талантливый человек. У Пети очень теплая интеллигентная харизма, он такой принц. Он невероятной души человек, порядочный», - рассказала Татьяна Навка в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Олимпийская чемпионка отметила, что все коллеги переживают за семью Чернышева и надеются на скорейшее выздоровление Анастасии Заворотнюк.

«Безусловно, есть друзья, которые помогают Петру. У нас было шоу - все деньги, которые заработали, перевели Петру в помощь. Все фигуристы выступали бесплатно. Конечно, мы все его поддерживаем, мы с ним и верим в то, что тяжелые испытания, которые выпали на его семью, когда-то все-таки выровняются в лучшую сторону. Петя работает, ему очень тяжело, но я рядом. Он это знает», - сообщила Навка.