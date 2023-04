Сбылось пророчество сериала The Last of Us: грибы-зомби начинают приспосабливаться к жизни внутри человека

Вы спросите, что же тут нафантазировали сценаристы? Ни-че-го! Все, что рассказали в сериале это чистая правда Фото: кадр из фильма

Где это видано, чтобы устами сериала о зомби-апокалипсисе говорила научная истина? И, тем не менее, это так. Для тех, кто не смотрел Last of us, коротко расскажу в чем тут дело. Фильм начинается с того, что двое ученых, приглашенных на телевизионное ток-шоу, приходят к мысли, что не вирусы, а грибки являются источником самой реальной угрозы для человечества. Их особое коварство в том, что они не сразу убивают своего хозяина, а манипулируют его поведением. И в качестве примера приводят кордицепс однобокий - вид грибов, который паразитирует на муравьях. Они заставляют бедолагу забраться на вершину растений (на высоту примерно 30 сантиметров), вцепиться челюстями в листок и умереть. Тело муравья прорастает изнутри спорами, а потом взрывается, распространяя заразу на радость кордицепсу. Единственное, что спасает людей - грибы не любят жару и не выживают при температуре нашего тела. Но глобальное потепление заставляет грибы мутировать и однажды кордицепс найдет способ поселиться в людях… Ну, а дальше закружило-понесло. Кордицепс в сериале действительно мутировал, зараженные им люди превратились в зомби и на экране стало страшно.

От участи зомби нас оберегает температура тела

Вы спросите, что же тут нафантазировали сценаристы? Ни-че-го! Все, что рассказали в сериале это чистая правда. И ружье, которому по законам драматургии предстоит выстрелить в последнем акте пьесы, уже висит на стене. От зомби-апокалипсиса нас отделяет всего ничего: одно неловкое движение природы и вот вы уже бегаете за людьми и пытаетесь их укусить.

От страшного сценария Last of us нас пока уберегает тепловая защита. Грибы способны заражать насекомых и рептилий, но перед теплокровными существами - пока бессильны. Существует даже версия, что млекопитающие выработали теплокровность именно в ответ на агрессивное давление грибов. Большинство видов грибов просто не могут размножаться при температуре 36,6 ° по Цельсию.

- Однако, по мере того, как мир нагревается, штаммы грибов должны либо умереть, либо адаптироваться, — говорит Артуро Касадевалл, микробиолог, специализирующийся на грибковых инфекциях в Школе общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса. - Задумайтесь, каждый жаркий летний день это селекционное мероприятие, в ходе которого многие грибы погибнут. Но у некоторых возникнут мутации, которые помогут им выживать при высоких температурах. Если они адаптируются к жаркому климату, то смогут расти при температурах, близких к температуре человеческого тела.

Опасные мутации уже начались

По крайней мере одному микроорганизму уже удалось проделать такой трюк. Речь идет о смертельно опасном грибке Candida auris, он вызывает опасные инфекции крови, головного мозга, сердца и других частей тела. Исследования показали, что заражение этим мутантом 30-60% случаев приводит к летальному исходу. Впервые он был обнаружен в Японии, в ухе пожилой пациентки. Но затем с 2012 по 2015 на трех континентах - в Африке, Азии и Южной Америке - были обнаружены разные штаммы грибка. Генетические различия говорят о том, что штаммы возникли независимо, а не были разнесены по миру путешественниками. Candida auris практически не поддается лечению антибиотиками. Известен случай, когда в реанимационном отделении, где умер пациент пришлось менять пол и потолок, потому что избавиться от заразы не удавалось никаким способом. Чаще всего микроорганизм поражает людей с ослабленным иммунитетом. Однако, профессор Артуро Касадевалл уверен - Candida auris не был бы угрозой для здоровья, если бы из-за изменений климата не выработал способность существовать при температуре человеческого тела.

Тепловая защита - не панацея

А недавно ученые убедились, что повышение температуры заставляет грибы усиленно эволюционировать. Такая способность была обнаружена у Cryptococcus deneoformans. Это грибок, который попадает в организм при вдыхании спор. Криптококки способны проникать в мозг и другие органы человека и вызывать опасное заболевание, известное, как “Лихорадка Долин”.

- От этой инфекции мозга в год погибает 110 тысяч людей, - приводит данные известный микробиолог Анча Баранова. - Причем не только в тропиках, но и в США тоже, особенно в Аризоне и Калифорнии. Число таких случаев выросло в последнее время, потому что стало теплее, и грибки ломанулись на север. А значит, бОльшее число людей сейчас рискует подхватить себе зомбогриб.

Исследователи из Медицинской школы Университета Дьюка выращивали криптококки у себя в лаборатории в двух режимах - при 30 и при 37 градусах (это близко к температуре человеческого тела). Причем делали это на протяжении 800 поколений - этого достаточно, чтобы обнаружить изменения на уровне ДНК. Колонии, которые разводили при комфортных 30 градусах, практически не давали мутаций. Зато, микроорганизмы оказавшиеся в стрессовых условиях, энергично эволюционировали за счет, так называемых “прыгающих генов”. Они стали перемещаться из одной части генома в другую и грибы мутировали в 12 раз быстрее, чем их собратья. В результате экспериментальная колония приобрела устойчивость к некоторым противогрибковым препаратам, которые раньше были губительны для криптококков.

Эти эксперименты показывают - тепловой барьер преодолим.

Нас ждет превращение в зомби?

В перспективе возможно, да. Но ученые успокаивают: мы не будем похожи на киношных бесноватых мутантов.

- На примере муравьев мы видим, что они после заражения вовсе не становятся агрессивными зомби, - говорит Чарисса де Беккер, микробиолог из Утрехтского университета в Нидерландах. - Наоборот, здоровые муравьи демонстрируют агрессию по отношении к насекомым-зомби - так они пытаются избавиться от собратьев, представляющих угрозу заражения. Этот «социальный иммунитет» помогает защитить остальную часть муравейника от инфекции.

А кроме тепловой защиты, существует барьер в виде химии нашего мозга. Даже если грибки смогут выжить при температуре нашего организма и противостоять атакам иммунной системы, они не сумеют взять под контроль наш разум. Чарисса де Беккер объясняет: грибам потребовались миллионы лет эволюции, чтобы научиться вырабатывать химические вещества, которые дают им возможность манипулировать муравьями. Но на другой вид живых существ этот набор из таблицы Менделеева не будет действовать. Потому что эта уникальная комбинация молекул подходит только к одному “замку”. Грибам понадобится еще миллион лет, чтобы подобрать ключик к нашему мозгу.

Однако отмена зомби-апокалипсиса вовсе не значит, что на стремительную эволюцию этих микроорганизмов следует смотреть философски. Мутация одного вируса, который раньше поражал только летучих мышей, едва не парализовала цивилизацию. Грибы-мутанты способны натворить еще больше бед, чем злополучный SARS-CoV-2.