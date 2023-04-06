«Я был неважнецким отцом, а как дед - вообще»: Нагиев сделал признание о семье

Дмитрий Нагиев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Нагиев недавно стал дедушкой: внука 56-летнему шоумену подарил сын Кирилл. Наследник телеведущего родился в его браке с журналисткой Алисой Шер. Сегодня Дмитрий признает: он мало уделял внимания семье. Да и сейчас редко нянчится с внуком.

«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще… Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека прожить не могу», - рассказал Нагиев журналу Men Today.

Сын Кирилл пошел по стопам отца: он играет в Театре Ленсовета и много снимается в кино. Нагиев-старший с воодушевлением следит за его успехами и говорит, что наконец-то может пообщаться с наследником на близкие им обоим темы.

«Сегодня мы с сыном ровесники можем уже говорить без эзопового языка, который я использовал раньше, чтобы не цепануть его самолюбие. У него пошли большие роли, и я могу сказать: «Сынок, вот тут ты совсем прямо мимо кассы», - рассказал Дмитрий.

Видятся отец с сыном нечасто, но встречи эти проходят душевно.

«Вчера приезжал, попарился, все сожрал и уехал», - пошутил про визит сына телеведущий.

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Нагиев – известный мачо, разбивший не одно женское сердце. Ему приписывают романы с Анной Самохиной, Жанной Фриске, Ольгой Бузовой и другими известными красавицами. Еще одной жертвой ловеласа стала ведущая Алла Довлатова. Звезда радиоэфира как-то рассказала, что тоже была влюблена в Нагиева. Ради романа с ней Дмитрий скрыл свой брак – в то время он был женат на Алисе Шер. Пикантность ситуации добавляет тот факт, что на момент начала отношений Алле было всего 17 лет, то есть она была еще несовершеннолетней. Однако это не смутило питерского Казанову.

- Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!» - призналась Довлатова журналистам.

С Алисой Шер Нагиев прожил в браке с 1986 по 2010 годы. Молодые люди поженились, когда Дмитрию было всего 19 лет, у них родился Кирилл. Штамп в паспорте не мешал Дмитрию крутить романы с известными красавицами. Например, с Ларисой Гузеевой. Слухи о том, что у актера были отношения со звездой «Жестокого романса» появились еще несколько лет назад. Позже их подтвердила сама актриса. В эфире шоу «Прожарка» Гузеева призналась:

- Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго.

После развода с Алисой Шер телеведущий скрывает свою личную жизнь. Нагиев уже не раз намекал, что не одинок, но никогда не называл имя своей возлюбленной. Лишь однажды обмолвился, что они вместе уже много лет – мол, она уже «дослужилась до генеральши». Речь идет о журналистке Наталье Коваленко, к которой Нагиев ушел от Алисы Шер. Хрупкая блондинка родила телеведущему сына Марка. Звездная семья живет в Санкт-Петербурге.

Впрочем, Коваленко – не единственная женщина в жизни Нагиева. Говорят, что в Москве у телеведущего есть еще одна семья. Москвичка Анна Спектор родила Дмитрию дочь. Девочку зовут Мирой, телеведущий дал ей свою фамилию. Для Анны и дочери Дмитрий купил особняк в Подмосковье.