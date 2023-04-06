Почему предложение «списать все долги» – обман: вскрылось, как работают мошенники

Как вычислить мошенников, поясняет Центр финансовой экспертизы Роскачества. Фото: Shutterstock

Контекстная реклама (например, в играх или на новостных сайтах), объявления на подъездах предлагают «списать все ваши долги». А если забить такой запрос в поисковую строку, то интернет выдаст тысячи, если не миллионы ссылок...

Но можно ли верить таким обещаниям? Как вычислить мошенников, поясняет Центр финансовой экспертизы Роскачества.

Перечислим основные способы, как ищут «жертв» и что им предлагают.

1. Холодные звонки

Вам на телефон прорывается спам или говорит живой человек, предлагающий избавить вас от долгов. Аферисты используют украденные и купленные базы должников и занимаются обзвоном наивных клиентов. Если вы им поверите, вас грамотно разведут на деньги «за услуги».

2. «Государственные программы и секретные права граждан»

Запомните: никаких специальных государственных ассоциаций по ликвидации долгов у граждан не существует.

Должны насторожить: ссылки на какие-то статьи законов, по которым вы имеете право на «бесплатную» помощь или реструктуризацию долга. Или заявление, что существуют специальные комитеты, ассоциации и прочие госорганизации, которые помогают гражданам избавляться законно от долгов. Для убедительности «члены» таких организаций могут показывать поддельные уставные документы с гербовыми печатями, подписями руководителей Центробанка и других значимых лиц.

3. «Решим проблему напрямую с банком»

«Раздолжнители» предлагают помощь по реструктуризации долга напрямую с банком, якобы благодаря своим связям. Но банки и страховые организации не имеют каких-либо договоров с отдельными фирмами по списанию долгов, поэтому никаких связей у мошенников с банками нет. Получив с вас деньги, мошенники просто исчезнут...

4. «С коллекторами мы договоримся!»

Посредники между должником и кредитной организацией действительно существуют. Но и среди них бывают мошенники. Они предлагают подписать должнику договор об оказании неких услуг по взаимодействию с коллекторами. Растерянный человек готов на все, чтобы избавиться от них. Между тем в договоре честно прописывается, что такой антиколлектор лишь на время берет на себя «атаку» выбивателей долгов. Но вот решить проблему полностью не обещает.

В итоге клиент, спустя какое-то время коллекторы вновь появляются, и должник узнает, что с его задолженностью банку ничего не произошло.

5. Списание долгов без последствий – так бывает?

Единственно законный метод списания долгов – банкротство. Но для него нужны основания и оно не лишено серьезных последствий. Например, со счетов спишут деньги, ипотечную квартиру продадут, нельзя будет брать кредиты, открывать ИП, а всеми средствами будет распоряжаться финансовый управляющий и другие проблемы...

Но если юридическая фирма просит задаток и обещает, что после банкротства последствий не будет, скорее всего это аферисты, которые исчезнут с деньгами, или разведут вас на огромные деньги.

6. Обещают списать долг на словах

Если юридическая фирма предлагает выступить посредником и даже не предлагает заключить договор, то после внесенного задатка должник больше ничего от этой фирмы не услышит. Без документального подтверждения словесные обещания ничего не стоят. Даже доверенности будет недостаточно.

ВАЖНО

Как подстраховаться?

1. При обращении к адвокату нужно не стесняться просить у него подтверждающие документы (например, удостоверение), а также проверять его статус на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации. При поиске юридических компаний лучше обращаться к проверенным юристам, за которых могут поручиться ваши родственники или друзья.

2. В договоре с юристом должны быть четко прописаны его полномочия и обязанности. Без этого вы окажетесь на руках с юридической пустышкой, где просто прописано, что фирма оказывает «консультационные услуги», а ответственность за долг будет лежать на вас, даже если вы послушались юриста.

- Перед тем, как обратиться к любым посредникам – даже настоящим юристам, – постарайтесь найти компромисс с кредитной организацией с помощью реструктуризации или рефинансирования кредитов, — говорит Игорь Поздняков, заместитель начальника отдела Защиты прав потребителей Роскачества. - Если все же решили обратиться к посредникам, тщательно выбирайте юриста или адвоката, который предложит составить прозрачный договор, где будут прописаны все его обязанности и способы отчетности перед вами. Так вы сможете отслеживать, действительно ли юрист ведет работу с кредитной организацией по реструктуризации или списанию части долга или просто вымогает из вас деньги.

Кстати, такой договор полезен при любых услугах юриста — от оформления наследства в собственность до судебных разбирательств.