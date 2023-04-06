Бывшего участника банды Басаева и Хаттаба задержали в КЧР за участие в убийстве

Задержанного будут судить за бандитские налеты, в которых он участвовал 24 года назад.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, задержали в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики 42-летнего жителя Джумагишиева Абдуллялима.

Его будут судить за бандитские налеты, в которых он участвовал 24 года назад в 18 -летнем возрасте.

«В отношении задержанного сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих Вооруженных сил России в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и 28 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», - сообщили в ФСБ России.

Джумагишиеву предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит серьезный срок.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», - подчеркнули в СК России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно о вступлении в законную силу приговора Западного окружного военного суда в отношении 30-летнего участника запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (далее – МТО «КТД») Кинжигалиева А.М. Он получил 13 лет колонии строго режима за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и организацию деятельности террористической организации. Суд установил, что Кинжигалиев являясь последователем террористической идеологии, в целях вовлечения граждан московского региона в террористическую деятельность размещал в социальной сети агитационно-пропагандистские материалы, содержащие призывы к осуществлению терроризма в составе МТО «КТД». Для участия в боевых действиях на стороне террористической организации злоумышленник намеревался выехать в Сирию, но был оперативно задержан сотрудниками Управления. Первые 3 года своего срока агитатор проведет в тюрьме.