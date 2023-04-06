Звезда девяностых Лариса Черникова рассказала о жизни в Америке: "Оружие продается в магазинах, как картошка"

Чтобы увидеть Черникову в нашей студии, понадобилось каких-то... полтора года и 26 часов Фото: Оксана ЗУЙКО

В девяностых её хиты - "Одинокий волк", "Тайна", "Я люблю тебя, Дима" - звучали из каждой музыкальной палатки, да и сегодня многие повзрослевшие меломаны помнят их наизусть. А вот сама Лариса Черникова все эти годы никак о себе не напоминала: в "нулевых" она эмигрировала в Америку, где зажила тихой семейной жизнью, родила детей. В соцсетях артистка не появляется, поэтому новости о ней поклонники узнают разве что из интервью, которые Лариса дает крайне редко.

Однако для Радио "Комсомольская правда" звезда девяностых сделала исключение. Чтобы увидеть Черникову в нашей студии, понадобилось каких-то... полтора года и 26 часов: именно столько заняли переговоры и перелет из США в Россию через Стамбул.

- Мне часто звонят, зовут выступить на концертах звёзд 90-х, но я в Америке, у меня дети, - объяснилась Лариса. - Зато прилетая в Москву, я всегда с радостью принимаю приглашения. Хочется сказать: "Привет, Россия! Я вас люблю!". И я очень рада тут быть. Несмотря на тяжелое время, мне кажется, всё образуется и всё у нас будет хорошо. Мы всегда выигрывали. И у нас живут особые люди.

Для Радио "Комсомольская правда" звезда девяностых сделала исключение Фото: Оксана ЗУЙКО

- Часто бываете на Родине? Вы ведь в Америке на ПМЖ? Чем вообще сегодня живет Лариса Черникова? В Интернете о вас никаких новостей...

- Да, я живу в Америке, в штате Техас. Из России я уехала много лет назад не по каким-то политическим убеждениям, а по большой любви. В 2000 году я встретила Джеймса, он американец. Первые два-три года как-то ездила, разрывалась между континентами. А потом поняла, что мне хочется женского счастья - семьи, детей. Я отправилась вслед за любимым человеком и оказалась на том материке. На самом деле, это было очень сложное решение, я долго колебалась. Но ни о чем не жалею.

- В США за эти годы вы стали "своей"?

- Прошло уже 20 лет, конечно, я обросла там связями, каким-то хозяйством, бизнесом, ко всему привыкла. Родились дети - у меня двое сыновей. Мне кажется, что во мне живут две Ларисы: одна русская, другая американская. Находясь там, я никогда не забывала Россию, всегда старалась сюда приехать, потому что здесь мои корни - их не отрезать, не забыть. Знаете, есть определенный голод по нашей русской энергетике. На Родине и воздух, и земля - все имеет свой особенный запах. Как банально это ни прозвучит, Россия с нашими березками, дубками, со всем, что здесь вызревает, мне очень дорога. Не буду критиковать Америку, но там ведь всё с ГМО - и фрукты, и овощи какие-то... пухлые. А тут все по-другому, другой вкус. Наши яблочки такие маленькие, такие хрустящие, так и хочется съесть!

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Но климат у нас суровее...

- Это правда. Там, конечно, жарко. В Техасе сейчас, в апреле, мы ходим уже в шортиках и маечках: +28 градусов. Но летом страшный зной, как в парилке. Поэтому обычно лето я провожу в России: оно здесь прекрасное. И вообще, Россия - это очень энергетически сильное место. Я всегда здесь езжу по своим местам силы, заряжаюсь на целый год - так и живу до следующего лета.

- А почему в Штатах вы оказались не на сцене, а... в коровнике на собственной ферме? Для русских артистов там нет шансов?

- Да, ферма была одним из моих проектов. Дело в том, что я городская девчонка и никогда не соприкасалась с деревенском бытом. Никогда даже корову не гладила, не пила парное молоко. И вдруг захотелось. У меня появились коровы, козочки, курочки, вот это вот всё. Но после того, как мне не удалось пару лет подряд из-за этого хозяйства съездить в Россию, я это дело свернула. Попробовала и хватит.

А по поводу пения... В Америке я пела симфонии совсем другим голосом - переучилась на классическое сопрано. Хотя изначально мое образование - Гнесинка, народное пение.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- А что можете сказать про хвалёную американскую свободу и демократию? Недавно певица Саша, которая прожила в США 12 лет, говорила нам в интервью, что всё это миф, и американские законы очень суровы...

- Все очень зависит от штата, в котором ты живешь. Штат Техас - один из самых либеральных штатов. Например, там можно пойти в магазин и купить оружие просто, как картошку. Пожалуйста, есть и пули, и всё остальное. Я долго не могла привыкнуть - как это так?? У меня еще с девяностых осталась есть эта боль, этот страх перед оружием. Ведь если у тебя есть оружие, ты же можешь кого-то расстрелять! Да, к сожалению, это периодически случается, когда у людей едет крыша. И в том числе в школах, поэтому там мы боимся за своих детей. Я бы сказала, это излишняя свобода, к которой люди относятся безответственно.