Ученые предсказали апокалипсис: Вулканы начнут разом извергаться, а потом планета превратиться в снежный ком

Так выглядел земной шар в эпоху Великого оледенения.

Воспоминания о будущем

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под Солнцем», - эта мудрая цитата из Экклезиаста как нельзя лучше подходит к истории Земли:

Если в планету врезались гигантские астероиды, то врежутся снова.

Обязательно начнут извергаться чуть ли не все вулканы разом.

Вернется невыносимая жара.

Опять наступит жуткий холод.

Все эти катаклизмы уже случались. Более того, неоднократно – ученые находят их следы. Значит, повторятся еще раз. Вопрос – когда? Четкого ответа нет. Даже с астероидами не всё ясно, не говоря уж об остальном. Вселенная горазда на сюрпризы. В смысле визита какой-нибудь космической глыбы, которую астрономы прозевают.

Отчего случались другие напасти, вообще не понятно. Никто пока толком не объяснил, что именно запускало механизмы, которые кардинально меняли условия на нашей планете. Никакие вариации орбиты Земли или в наклоне её оси не могли повлиять столь мощно и продолжительно.

Исследователи из Китая и Великобритании, которые изучали обстоятельства величайшего в истории нашей планеты оледенения – так называемого Маринского, превратившего земной шар в «снежок» (Snowball Earth), вообще ограничились догадками. Мол, наверное, Солнце как-то слабо светило. Или его что-то загораживало – вроде пыли.

Согласно прежним представлениям, во время Великого оледенения Земля была сплошь покрыта толстым слоем льда.

Катаклизм нагрянул примерно 700 миллионов лет назад. И отступил лишь через несколько десятков миллионов лет - опять же по какой-то загадочной причине.

Есть, однако, и хорошая новость: ученые пришли к выводу, что лед тогда покрыл не всю Землю – на экваторе и в отдельных местах в Средних широтах все-таки сохранились проталины и полыньи. А в них сохранилась имевшаяся к тому времени жизнь – ее окаменевшие останки обнаружены в ископаемых отложениях в Южном Китае. И, как выяснилось, обитавшие там организмы и водоросли «имели доступ к кислороду и к свету». Чего не могло быть, если бы их прикрывал многокилометровый слой льда. Как в других местах.

По образному выражению ученых, «снежок» земного шара местами походил на «ком грязи». Вот из этой «грязи» - «слякоти», мягче выражаясь, потом и вышли люди.

Когда опять в «грязь»? Новое Величайшее оледенения может начаться в любой момент. Хотя и не завтра, конечно. На некоторое время глобальному морозу будет противостоять глобальное потепление, которое развивается из-за избытка парниковых газов в атмосфере. Но в итоге холод победит. Так, как правило, было всегда. Человечество, наверное, частично выживет. Но с большим трудом.

Ложная тревога

В прошлом 24-м цикле солнечной активности гелиофизики заметили, что на Солнце стало подозрительно мало пятен. Их число в среднем уменьшилось вдвое. Мэтью Пенн и Уильям Ливингстон (Matt Penn and William Livingston) из американской Национальной солнечной обсерватории (NSO) спрогнозировали, что аномалия будет развиваться. А пятна к следующему циклу и вовсе исчезнут. В итоге, светило ослабнет.

Нового ледникового периода, начало которого прогнозировали на 2021 год, к счастью, не дождались. Вместо него магнитные бури. Фото: Shutterstock

Коллег поддержали ученые из Исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory), которые обнаружили странности в движении плазменных потоков внутри Солнца. И, как следствие, аномальные изменения в магнитных полях. А именно от них, главным образом, и зависит формирование пятен.

В итоге, американцы предсказали, что к уже 2021 году на Земле похолодает и начнется Новый ледниковый период, правда не столь суровый, который испытывал на прочность первобытных людей, мамонтов и шерстистых носорогов 11 тысяч лет назад. Ученые ждали так называемый малый ледниковый период. Ошиблись. Не дождались. Да и Солнце «исправилось». Стало, как и положено, покрываться пятнами. Магнитные бури, однако, зачастили.

СПАРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Уй, холодно!

Малые ледниковые периоды человечество тоже застало – мерзло с 1310 по 1370 годы, с 1645 по 1715 годы. В это время количество солнечных пятен и в самом деле стремительно снижалось по сравнению с «обычными» годами. Лед сковывал Темзу и Сену, снег выпадал даже на юге Италии.