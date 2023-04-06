Перед премьерой фильма «Вызов» на Охотном ряду выставили «Союз МС-18», на котором вернулся «киноэкипаж». Осмотреть его может любой желающий

Спускаемый аппарат «Союза МС-18», время — 09:00, павильон ещё не открылся, работники протирают экспонат от пыли (не космической). Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

20 апреля 2023 года должна состояться премьера научно-фантастического фильма «Вызов», съёмки которого проходили на Международной космической станции (МКС). В преддверии первых показов киноленты на Охотном ряду, напротив гостиницы «Москва» возвели маленький павильон, в котором выставили спускаемый аппарат (СА) космического корабля «Союз МС-18». Именно на нем космонавт Олег Новицкий «привёз» с МКС актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Спускаемый аппарат «Союза МС-18», работники протирают экспонат от пыли (не космической). Яркое апрельское солнце освещает абляционную теплозащиту корабля. После того, как она прошла атмосферу, она сильно обгорела (это нормально). Источник: Роман Белоусов

Любой желающий до вечера 6 апреля 2023 года может не только потрогать СА, но и заглянуть внутрь. Наглядно увидеть, насколько мала капсула, которая возвращает космонавтов с орбиты. Хоть у кораблей «Союз» во время запуска в космос и присутствует целых три отсека (приборно-агрегатный, спускаемый аппарат и бытовой отсеки), но специальную термозащиту имеет только средний. Именно в нём, в скафандрах, в специальных ложементах-креслах, поджав ноги и пристегнувшись, и спускаются космонавты из космоса.

Внутреннее убранство спускаемого аппарата, которое можно разглядеть через один из маленьких иллюминаторов. Все приборы демонтированы, чтобы после проверки заново использоваться на другом космическом корабле. Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правд

Если сравнить фотографии СА сейчас и сразу после посадки, то становится понятно, что посетители очень активно прикасались к кораблю — надпись «Спасибо», оставленная «киноэкипажем» почти стёрлась.

Внутреннее убранство спускаемого аппарата, вид сверху. Фото сделано через люк-лаз внутренним диаметром 60 см, через который экипаж и может попасть внутрь корабля или выбраться наружу. Стыковка же с космическими станциями происходит с помощью бытового отсе

А ОН ВООБЩЕ БОЛЬШОЙ, ЭТОТ СОЮЗ?

В спускаемом аппарате находятся кресла космонавтов, система управления и жизнеобеспечения. На внешней части - парашютная система. Масса отсека — около 3 т при высоте всего 2,16 м. Если бы в «Союзе» не стояло никакого оборудования (примерно, как на фото, все приборы из «Союза МС-18», конечно же, извлекли) то объём по внутренним герметичным обводам был бы около 3,85 м³. Но когда приборы и системы на месте, космонавтам остается всего 2,5 м³. Примерно столько места в салоне легкового автомобиля типа седан. При этом «пассажиров» трое и все грузы (около 100 кг в защитных упаковках) находятся тут же. В итоге, на «манёвры» в кабине остаётся около 0,5—0,7 м³. Тесно!

Парашютирование «Союза МС-18» 17 октября 2021 года в степях Казахстана. Источник: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

КСТАТИ

Если вы не успели прикоснуться к кораблю до 22:00 6 апреля, то не расстраивайтесь. После Охотного ряда «Союз" будут экспонировать на ВДНХ, около кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате, в Парке Горького, в «Манеже», торговом центре «Авиапарк» и на Воробьёвых горах.

Автографы и благодарственные надписи от экипажа возвращения на термозащите «Союза МС-18» сразу после извлечения космонавтов и участников полёта. К моменту экспонирования спускаемого аппарата рядом с Охотным рядом надписи почти стёрлись. Жаль. Источник: Це

СПРАВКА

«Вызов» — это первый игровой фильм в истории кинематографа, который сняли в космосе. Он повествует о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придётся за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС для решения важной задачи. На МКС полетела актриса Юлия Пересильд и режиссёр фильма Клим Шипенко. Их доставил на «Союзе МС-19» космонавт Антон Шкаплеров. После 12 дней съёмок на Международной космической станции «киноэкипаж» вернул на Землю космонавт Олег Новицкий на корабле «Союз МС-18» 17 октября 2021 года. Именно этот корабль и выставили около Красной площади.

Юлию Пересильд достают из «Союза МС-18» после приземления. Он очень хорошо перенесла и запуск, и возвращение. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина