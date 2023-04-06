Маткапитал, газификация и обеспечение безопасности населения: О чем Путин говорил с главами новых регионов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин сегодня встретился со всеми главами четырех новых регионов. После разговора с врио руководителя ДНР Денисом Пушилиным Владимир Путин принял врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

УСЛУГИ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

- Уже выдача маткапитала началась. За 30 лет независимости и близко такого не видели! Люди поняли, что Россия – социальное государство, - заявил врио губернатора.

Власти Запорожья озабочены восстановлением железных дорог. Но пока продолжается стрельба, гражданских строителей привлекать не хотят. Балицкий заявил, что прокладкой путей займутся военные.

Еще региону нужна новая профильная детская клиника. Областная больница находится в городе Запорожье, который мы не контролируем. Стройка обойдется в 7 млрд. рублей, но правительство уже помогает с финансами.

- Уверяю: эти медучреждения будут на порядок лучше, чем в областных городах. Будут предоставлять услуги на самом высоком уровне. И специалистов подготовим, и оборудование новейшее, - пообещал Путин.

СИТУАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ, НО НАПРЯЖЕННАЯ

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с Владимиром Владимировичем третьим.

- Хочу доложить, что ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию. Почему-то реже используются HIMARS-ы, - рассказал чиновник.

- Не до этого им сейчас, - пошутил президент.

Пасечник пожаловался, что раньше украинские военные в основном били по складам и военным базам, а сейчас стали обстреливать ЛНР хаотично. По мирному населению теперь прилетает больше.

Ну и снегопад, из-за которого водители в Ростовской области сутки просидели в пробке на федеральной трассе, ударил и по ЛНР. Пасечник рассказал о 1,5-метровых сугробах. Как результат: обрыв проводов, продавленные крыши и занесенные дороги.

- Помощь нужна? – тут же спросил Путин.

- Да пока нет. Нам сильно помогли военные, - ответил врио главы республики.

НУЖЕН ГАЗ И ХОЛОДИЛЬНИКИ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо начал с газовых проблем:

- Раньше газ шел со стороны Украины. Там был магистральный газопровод…

- Но газ-то был российский, - тут же добавил президент.

Глава области попросил Владимира Владимировича помочь с прокладкой трубы из Крыма. Нужно 105 километров, чтобы запитать региона от системы полуострова.

- Обязательно займемся. Для людей это имеет первостепенное значение, - поддержал российский лидер.

Еще Сальдо попросил 25 млрд. рублей на новые овощехранилища и холодильники для сохранения урожая.

- За два года окупятся, - заверил он.

- Это и для России в целом полезно, - согласился президент.