Инвестиции в Томскую область - дело сложное

Арест Юрия Гурдина состоялся летом прошлого года. Фото: телеграм-канал "Милый Томск"

Арест Юрия Гурдина состоялся летом прошлого года. Следствие предполагает, что экс-чиновник с августа 2020 по ноябрь 2021-го руководил действиями директора Андрея Хащевского (второй фигурант дела) фонда «Томскинвестсервис», который оплачивал работы по разработке и обоснованию концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области» коммерческим организациям по завышенной стоимости. При этом не имеется достоверных подтверждений личных контактов между Гурдиным и Хващевским. В этом деле вообще много всего необычного, как и сомнительны выводы о растрате. Что же произошло?

«Томскинвестсервис» был создан в 2016 году для привлечения инвестиций в Томскую область и формирования положительного инвестиционного имиджа региона, а также развития международных связей в экономике, науке и технике, образовании. В рамках Петербургского международного экономического форума, проходившего в июне 2019 года, было заключено Соглашение между Министерством науки и высшего образования РФ, Государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ» и Томской областью в лице Губернатора Томской области Сергея Жвачкина по разработке модели создания международного студенческого городка (кампуса) на условиях государственного и частного партнерства в рамках национального проекта «Экспорт образования». Был организован конкурс среди регионов-участников проекта с целью выбора региона, на территории которого и будет создан международный студенческий городок (кампус). Для участия в конкурсе регионам было необходимо до октября 2020 года разработать концепцию студенческого кампуса, которая должна включать обоснование количества студентов, мастер-план, архитектурно-планировочные решения и финансово-экономическую модель. Распоряжением Губернатора Томской области от 27 января 2020 года была создана рабочая группа по созданию современного многофункционального студенческого городка, в состав которой в качестве председателя вошел Губернатор Томской области.

Юрий Гурдин стал участником этой рабочей группы. Все решения по реализации проекта принимались коллегиальными решениями, в том числе совместно с другими заместителями губернатора Томской области. Постановление Губернатора Томской области о выделении субсидии Фонду из бюджетных средств Томской области прошло согласование в Томской областной прокуратуре и никаких возражений по объему выделяемых субсидий на разработку концепции студенческого кампуса на тот момент у прокуратуры не возникло. Кроме того, сметная стоимость разработки концепции была согласована в Томскгосэкспертизе. В рабочей группе согласовали и подготовили макет, дополнительные материалы и успешно презентовали проект председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Так проект попал в трек президентской программы «Образование» и получил гарантии инвестиций из федеральных средств. Крупнейший инвестпроект в регионе за последнее десятилетие оценивается более чем в 40 миллиардов рублей.

Гурдин с коллегами намеревались строить город-кампус на 6 тысяч мест в концепции большого университета и собирался развивать его в границах исторического поселения. Инфраструктура кампуса должна была включать гостиницы для размещения студентов, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерами и игровыми залами, конференц-зал с выставочными зонами, учебные аудитории и лаборатории, а также канатную дорогу между кампусом и университетами. Безусловно, вокруг проекта сразу же выросло много интриг потенциальных интересантов, в том числе - и строительных компаний. Что в итоге и вылилось в замену губернатора и в странное уголовное дело в отношении одного из заместителей губернатора, который очевидно был тем самым неудобным звеном для представителей некоторых местных элит и не только местных, но и «федеральных» бизнесменов. Так бывший зам губернатора Юрий Гурдин находится в СИЗО за реализацию одобренного премьер-министром Мишустиным проекта кампуса, который курировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Но в данном случае прокуратура не торопится с проверками.

В настоящее время важнейший для региона проект масштабного межвузовского университетского кампуса, фактически сорван. Исходя из проектной документации проекта на территории в 52 га на левом берегу Томи планировалось расположить студенческий городок для всех шести вузов города. Город и кампус планировалось связать между собой пассажирской канатной дорогой. На данный момент проект перенесен на 9 км дальше от первоначального места застройки. Теперь студентам предлагается не добираться до своих вузов пешком, а ехать на транспорте от получаса и больше. Новым губернатором после Жвачкина назначили Владимира Мазура, который никак не комментировал ход работы над городом-кампусом, а потом администрация края внезапно объявила новость, что несмотря на все проделанные раннее работы и подписанные бумаги, строить будут далеко от университетов до которых теперь не будет пешей доступности, рядом с кладбищем, в поселке Заварзино-Радиостанция, расположенном у томской ОЭЗ.

Вот так комментирует это решение заинтересованная сторона - ГК «Гранит», санкт-петербургская строительная компания под патронажем «Газпромбанка», которая, выиграла тендер у местных «королей стройки»: «Территория расположена на одном берегу с центром города и, соответственно, университетами Томска, что позволяет без строительства подвесной пассажирской канатной дороги осуществлять перемещение студентов в черте города посредством существующего общественного транспорте». Местные бизнесмены-застройщики Томской области также заслуживают отдельного пристального внимания и расследования в этой истории, например Вавилов Алексей Борисович, владелец многих томских компаний, в том числе и строительных, который пытался тягаться с ГК «Гранит» в получении контракта на строительство кампуса-города, но многое не получилось. Винить в этом он может и местных чиновников. В прошлом у него уже были столкновения с ними - например с бывшим мэром Иваном Кляйном, ныне заключенным под домашним арестом. Алексей Вавилов известен в Томске не только своим бизнесом, но и своим специфическим «бизнес-подходом».

К чему и как приведет эта история большой общероссийской проблемы: когда полезные проекты и начинания одних людей на руководящих должностях разбиваются о стену непринятия и жадности другой стороны, на примере одного не самого большого региона - покажет время. Как и справедливость часто нуждается во времени. Сейчас дело в отношении Гурдина направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса по ходатайству защиты об «изменении территориальной подсудности дела». Защита просит перенести рассмотрение его дела в суд за пределами города Томск, в Санкт-Петербург. Вероятно, есть серьезные сомнения в объективности и беспристрастности Томского суда.