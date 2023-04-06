23% россиян предлагают и новогодние каникулы оставить, и майские праздники продлить. И все будут довольны Фото: Мария ЛЕНЦ

В России снова предлагают продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект с предложением отдыхать с 1 по 9 мая, но урезать январские праздники. Такую идею поддерживают целых 33% россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Треть опрошенных отмечают, что на новый года согласны отдыхать два-три дня, да еще денек на Рождество, а вот майские праздники должны быть большими, чтобы дачники успели сделать все свои весенние дела, а остальные – отдохнуть на природе, насладиться хорошей погодой.

При этом четверть опрошенных выступила категорически против такой инициативы. Респонденты уверены, что длинные майские каникулы нарушат учебный процесс в школах и вузах, а зимой дети, наоборот, останутся одни на каникулах.

«Такой перенос «ударит» по учащимся, весь май вылетает из учебного процесса», - говорит участница опроса.

«Идея очень плохая, новогодние праздники совпадают со школьными каникулами, и можно отдыхать вместе с детьми, если новогодние праздники отменят, детей придется оставлять дома одних», - вторит другая.

«Не нужно трогать длинные новогодние праздники! Под конец года люди очень устают: и на работе авралы, и погода не ахти. Самое время после Нового Года восстановиться, выспаться, погулять на улице, встретиться с друзьями, сходить в театры, на выставки и т д.», - делится своим мнением третья.

Россияне согласны увеличить майские праздники за счет новогодних каникул Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Однако нашлись и те, кто видит компромисс, так 23% россиян предлагают и новогодние каникулы оставить, и майские праздники продлить. И все будут довольны, а то сейчас люди так много работают, считают респонденты.

7% соглашаются, что оставить надо и январские праздники, и майские продлить. А уж если что-то и нужно урезать, то пусть это будут какие-то другие выходные, считают участники исследования. Какие именно, они не уточнили, может, хотят отказаться от 8 марта, а, может, готовы работать по воскресеньям.

При этом нашлось в стране и 10% трудоголиков, которые считают, что не надо продлевать майские, а новогодние каникулы следует сократить.

2% добавили, что не знают, как лучше распределить выходные дни.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,1 тысячи человек.